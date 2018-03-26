ABD’de Facebook Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Amerika Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook’un gizlilik uygulamaları konusunda soruşturma başlattığını açıkladı. FTC kararı, Başkan Donald Trump’la bağlantılı bir siyasi danışmanlık şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısına ait bilgileri uygunsuz şekilde aldığı iddialarının sonrasında aldı.
Geçen büyük darbe yiyen Facebook’un hisseleri, FTC’nin soruşturma kararını açıklamasından sonra daha da düştü.
FTC Tüketici Koruma Dairesi Direktör Vekili Tom Pahl, soruşturmanın, Facebook’un kullanıcılara “ciddi ölçüde zarar veren, adil olmayan eylemler” sergileyip-sergilemediğini belirlemek üzere yapılacağını belirtti.
Facebook, 50 milyon kullanıcısına ait bilgilerin İngiliz Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanmasının ardından, kullanıcılarından, reklam verenlerden, Kongre üyelerinden ve yatırımcılardan özür dilemişti.
Cambridge Anlytica’ya , Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası tarafından seçmen profilleri oluşturması için 6 milyon dolar ödendiği iddia ediliyor.
Skandalın ortaya çıkmasının ardından şirketin kurucu ve yöneticisi Mark Zuckerberg, Senato’da ifade vermesi talepleriyle karşı karşıya kaldı, sosyal medyada #DeleteFacebook (Facebook’u sil) hashtag’i dolaşmaya başladı ve Facebook hisseleri geçen hafta yüzde 14 düştü.
Facebook bugün yaptığı açıklamada, şirket olarak kişilerin bilgilerini korumaya “güçlü bağlılık” göstermeye devam ettiğini vurguladı. Facebook, FTC’nin sorularına yanıt verme fırsatına sahip olmaktan memnuniyet duyduklarını da kaydetti.
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