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ABD'de FBI ve Beyaz Saray arasında 'iç yazışma' gerginliği

01.02.2018 03:59 | Son Güncelleme

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu, Beyaz Saray'ın, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin girişimleri sonrası Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun çok gizli bir iç yazışmasını yayımlamasına karşı. FBI, belgenin güvenilirliğine ilişkin ciddi kaygıları olduğunu açıkladı. Cumhuriyetçilere göre ise belge Trump karşıtı önyargıyı gösteriyor.

EPA Amerikan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Devin Nunes

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Beyaz Saray'ın, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin girişimleri sonrası Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun çok gizli bir iç yazışmasını yayımlamasına karşı olduğunu açıkladı. FBI, 4 sayfalık belgenin güvenilirliğine ilişkin ciddi kaygıları olduğunu bildirdi.

FBI, kamoyuna ender açıklama yapan bir kurum.

ABD Adalet Bakanlığı da belgenin kamuoyuna açıklanmasına karşı çıkıyor.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Belge kısa sürede kamuoyuna açıklanacak ve tüm dünya da bunu görecek" dedi.

Söz konusu belge, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Devin Nunes'e bağlı personel tarafından yazılmıştı.

Belgede, ABD Adalet Bakanlığı'nın, Dış İstihbarat Gözetleme Yasası'nı istismar ederek, Donald Trump'ın seçim kampanyasını yürüten kişilerden birini haksızca hedef aldığının yazıldığı iddia ediliyor.

Cumhuriyetçiler belgenin FBI ve Adalet Bakanlığı'nda Başkan Donald Trump karşıtı önyargıyı gösterdiği görüşünde.

Demokratlar ise belgenin, FBI tarafından yürütülen Rusya'nın ABD'de son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğine yönelik soruşturmayı itibarsızlaştırma çabası olduğunu söylüyor.

Getty FBI Başkanı Christopher Wray Gözler Trump'taAmerikan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Pazartesi günü iç yazışmanın kamuoyuna açıklanmasına yönelik bir karar almıştı.

Başkan Trump'ın bu konudaki nihai kararı hafta sonuna kadar vermesi gerekiyor.

Trump, Kongre'deki son ulusa sesleniş konuşması sonrası bir Kongre üyesine "yüzde 100" belgenin yayımlanmasından yana olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Daima belgenin yayımlanmama ihtimali var" demişti.

Reuters ABD Başkanı Donald Trump ve özel yetkili savcı Robert Mueller Demokratlar daha önce başka bir iç yazışmayı kamuoyu ile paylaşmak istemiş ancak Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu bunu engellemişti. Komisyon Başkanı Devin Nunes'ı da, ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek şekilde, çok gizli belgelerden kendisine en uygun olanını seçmekle suçluyorlar.

Rusya'nın ABD'de son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediği ile Trump yönetiminden bazı isimlerin adaletin tesisini engelleyip engellemediğine yönelik soruşturmayı ise eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller yürütüyor.

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