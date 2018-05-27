ABD’de acil durum ilan edildi! Ülke ayakta!

ABD Körfez kıyısına doğru ilerleyen Alberto fırtınası nedeniyle Florida Valisi Rick Scott, acil durum ilan edildiğini açıkladı.Vali Rick Scott yaptığı açıklamada, Florida eyaletinde ”Pazartesi günü etkili olması beklenen Alberto Fırtınası öncesinde acil durum ilan ederek, Ulusal Muhafızların seferber edilmesi çağrısında bulundu ve yerel yetkililerden acil önlemlerin alınmasını istedi. Florida eyaletinin bazı ilçelerinde zorunlu tahliye işlemilerinin ise en kısa sürede yapılacağını duyurdu.

TEDBİR AMAÇLI ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Tüm Florida eyaleti’nin yerel yönetimlerine yeterli zaman ve kaynak hazırlamak için tedbir amaçlı acil durum ilan ettiklerini açıklayan Scott,”Eyalet genelinde aileleri güvende tutmak ve can güvenliklerini sağlamak için sağanak yağmur ve şiddetli su baskınlarına karşı gerekli önlemlerin acilen alınacağını“duyurdu. (NWS) ABD Ulusal Kasırga Merkezi, 2018 mevsiminin ilk Kasırgasına Alberto adının verildiğini ve Alberto fırtınası’nın hızla ABD’ye doğru ilerlediğini açıkladı. Fırtına Küba'nın batı bölgesinden yaklaşık 20 mil güneyinden Florida eyaletinin Key West, kentine ulaşması durumunda etkili olmasının beklenidiğini ve Doğu Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee ve Florida eyaletlerinin büyük bir kısmınında yaklaşık 15 milyon kişinin etkilenebileceği uyarısında bulundu.