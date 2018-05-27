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ABD’de acil durum ilan edildi! Ülke ayakta!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2018 04:25 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletinde acil durum ilan edildiği bildirildi.

ABD’de acil durum ilan edildi! Ülke ayakta!

ABD Körfez kıyısına doğru ilerleyen Alberto fırtınası nedeniyle Florida Valisi Rick Scott, acil durum ilan edildiğini açıkladı.Vali Rick Scott yaptığı açıklamada, Florida eyaletinde ”Pazartesi günü etkili olması beklenen Alberto Fırtınası öncesinde acil durum ilan ederek, Ulusal Muhafızların seferber edilmesi çağrısında bulundu ve yerel yetkililerden acil önlemlerin alınmasını istedi. Florida eyaletinin bazı ilçelerinde zorunlu tahliye işlemilerinin ise en kısa sürede yapılacağını duyurdu.

TEDBİR AMAÇLI ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Tüm Florida eyaleti’nin yerel yönetimlerine yeterli zaman ve kaynak hazırlamak için tedbir amaçlı acil durum ilan ettiklerini açıklayan Scott,”Eyalet genelinde aileleri güvende tutmak ve can güvenliklerini sağlamak için sağanak yağmur ve şiddetli su baskınlarına karşı gerekli önlemlerin acilen alınacağını“duyurdu. (NWS) ABD Ulusal Kasırga Merkezi, 2018 mevsiminin ilk Kasırgasına Alberto adının verildiğini ve Alberto fırtınası’nın hızla ABD’ye doğru ilerlediğini açıkladı. Fırtına Küba'nın batı bölgesinden yaklaşık 20 mil güneyinden Florida eyaletinin Key West, kentine ulaşması durumunda etkili olmasının beklenidiğini ve Doğu Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee ve Florida eyaletlerinin büyük bir kısmınında yaklaşık 15 milyon kişinin etkilenebileceği uyarısında bulundu.

TEHLİYE EDİLDİLER

Yetkililer,”Meksika Körfezi'ndeki aktif petrol üretim bölgelerine yönelik tehdidini sürdüren Alberto fırtınası nedeniyle Körfez petrol tesislerinden binlerce personelin ise tahliye edildiği açıkladı.

Öte yandan, Florida eyaletini etkisi altına alması beklenen Alberto Fırtınası ile ilgili T.C. Miami Başkonsolosluğu’dan bölgede yaşayan Türk toplumuna yönelik yapılan açıklamada, yerel ekiplerin acil desteğine gereksinim duyması halinde Başkonsolosluğumuzla verilen bağlantı üzerinden iletişim kurmaları istenildi.

İHA

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Amerika Acil Durum ABD Florida Rick Scott Vali florida valisi Körfez eyalet Meksika

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bi yok olunda dünya bi rahat etsin artık
Ya Rabbim bu mübarek ramazan ayında Amerikaya yaptıklarının cezasını ver onları perişan eyle AMİN
Allah sizi okyanusun dibine gömüldüğünüz günün sabahını bize nasip eder inşallah
beter olun inşallah. Allah ın gazabı sizin üzerinize olsun
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