ABD'de Fuhuşa Zorlanan Çocuk Sayısı Artıyor

Arabasını, Baltimore havaalanına yakın bir otele çekiyor. Gizli görevdeki iki FBI yetkilisi de kızla buluşmak için Heid’e katılıyor.

Maryland Chris Heid, “Genelde kısa kalacağımı, 15 dakika süreceğini söylerim. Onu da 80 dolara kabul etti. Anlaştık,” diyor.

Heid ve meslektaşının incelediği sitede, genç kızların listesi yaşadıkları yere göre düzenlenmiş.

Amerika’da Ulusal İnsan Kaçakçılığı acil hattına her gün 20 yeni kaçırılma ihbarı geliyor. Güvenlik güçleri bu ihbarları değerlendiriyor ve operasyonlar düzenliyor. Amerika’nın Sesi Baltimore’da, çocuk yaştaki kızları ve erkekleri seks ticaretinden kurtarmaya yönelik bir operasyonu izledi.

Becky, otobüs durağında tanıştığı bir kadın tarafından fuhuşa ikna edilmiş. Kadının satıcısı, onu da kullanmış. Bıçaklandığını, soyulduğunu, tecavüze uğradığını, başına silah dayandığını, tehdit edildiğini anlatıyor:

“Bir keresinde beni öyle dövmüştü ki, otelde yere yapışmıştım. Beş gün çalışamadım.”

O artık yetişkin bir seks işçisi. Röportaj sırasında telefonu susmuyor. İlişkiye girmek isteyen erkekler arıyor. Becky’nin reklamını internette görmüşler. Ödemelerse artık takip edilemiyor: “Çok basit. Kredi kartı kullanılmıyor. Bitcoin’le ödeme yapılıyor.”

Becky telefondaki talepleri inceliyor, yanıt vereceği kişileri seçiyor. Niye müşteri kılığında bir polisi seçtiğini soruyorum: “Cep telefonuyla ilgili kötü bir yorum yoktur. “Mister Number” diye bir uygulama kullanıyoruz.”

Seks işçilerinin, müşterilerini puanladıkları bir uygulamaları var. Ödeme yapmayan, şiddet uygulayan müşteri biliniyor.

Becky bu akşam tutuklanmıyor zira operasyon yaşı küçük kızlara yönelik. Akşam oluyor, polisin son bir buluşması var.