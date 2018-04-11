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ABD'de Fuhuşa Zorlanan Çocuk Sayısı Artıyor

11.04.2018 15:21 | Son Güncelleme

Amerika’da Ulusal İnsan Kaçakçılığı acil hattına her gün 20 yeni kaçırılma ihbarı geliyor. Güvenlik güçleri bu ihbarları değerlendiriyor ve operasyonlar düzenliyor. Amerika’nın Sesi Baltimore’da, çocuk yaştaki kızları ve erkekleri seks ticaretinden kurtarmaya yönelik bir operasyonu izledi

ABD'de Fuhuşa Zorlanan Çocuk Sayısı Artıyor

Amerika’da Ulusal İnsan Kaçakçılığı acil hattına her gün 20 yeni kaçırılma ihbarı geliyor. Güvenlik güçleri bu ihbarları değerlendiriyor ve operasyonlar düzenliyor. Amerika’nın Sesi Baltimore’da, çocuk yaştaki kızları ve erkekleri seks ticaretinden kurtarmaya yönelik bir operasyonu izledi.

Maryland Emniyeti’nden Chris Heid, yaşı küçük kızların pazarlandığı fuhuş sitesini tarıyor.

“Bu kıza ulaşalım mı?”

Heid ve meslektaşının incelediği sitede, genç kızların listesi yaşadıkları yere göre düzenlenmiş.

Onbaşı Heid sitedeki telefon numarasını tuşluyor.

“Selam, nasılsın?”

Ve buluşma ayarlıyor.

“Boş vaktin var mı?”

Saatine 150 dolar istiyor. Heid başka bir teklifle geliyor.

Maryland Chris Heid, “Genelde kısa kalacağımı, 15 dakika süreceğini söylerim. Onu da 80 dolara kabul etti. Anlaştık,” diyor.

Adres telefonuna mesaj olarak gelince yola çıkıyor.

Chris Heid, emniyetin çocuk kurtarma biriminden.

Arabasını, Baltimore havaalanına yakın bir otele çekiyor. Gizli görevdeki iki FBI yetkilisi de kızla buluşmak için Heid’e katılıyor.

Becky, otobüs durağında tanıştığı bir kadın tarafından fuhuşa ikna edilmiş. Kadının satıcısı, onu da kullanmış. Bıçaklandığını, soyulduğunu, tecavüze uğradığını, başına silah dayandığını, tehdit edildiğini anlatıyor:

“Bir keresinde beni öyle dövmüştü ki, otelde yere yapışmıştım. Beş gün çalışamadım.”

O artık yetişkin bir seks işçisi. Röportaj sırasında telefonu susmuyor. İlişkiye girmek isteyen erkekler arıyor. Becky’nin reklamını internette görmüşler. Ödemelerse artık takip edilemiyor: “Çok basit. Kredi kartı kullanılmıyor. Bitcoin’le ödeme yapılıyor.”

Becky telefondaki talepleri inceliyor, yanıt vereceği kişileri seçiyor. Niye müşteri kılığında bir polisi seçtiğini soruyorum: “Cep telefonuyla ilgili kötü bir yorum yoktur. “Mister Number” diye bir uygulama kullanıyoruz.”

Seks işçilerinin, müşterilerini puanladıkları bir uygulamaları var. Ödeme yapmayan, şiddet uygulayan müşteri biliniyor.

Becky bu akşam tutuklanmıyor zira operasyon yaşı küçük kızlara yönelik. Akşam oluyor, polisin son bir buluşması var.

“Bunu aradın mı?”

İnşaat halindeki başka bir otele gidiliyor. Tehlikeli olabilir, polis ve FBI yetkilileri tetikte.

“Sağ tarafı kollayan bir elemanın var mı?”

“Senle telefonda kalacağım ama içeri giriyorum.”

Onbaşı Heid bir buçuk saat sonra geri geliyor. Californialı 15 yaşında bir kız bulmuşlar. Pazarlayanı ise 23 yaşındaki ablası. Ertesi gün ablası hapse gönderiliyor. Genç kız da uçakla evine…

Heid, “Bu kıza yaptığı işi bıraktırabilir ve hayatını geri almasını sağlarsak, çalışmalarımıza değecek,” diyor.

Onbaşı Heid, görevi kapsamında yaşı tutmayan 40’ıncı çocuğu kurtardı. Ama daha onun gibi kurtarılmayı bekleyen çocuklar var.

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