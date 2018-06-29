HABER

ABD'de gazete binasına silahlı saldırı: 5 ölü

29.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

ABD'nin Annapolis kentinde bir gazeteye silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'de gazete binasına silahlı saldırı: 5 ölü

Saldırganın en az beş kişiyi öldürdüğü bildiriliyor. Gözaltına alınan saldırganın gazete ile bir anlaşmazlık yaşadığı belirtiliyor.ABD'nin Maryland eyaletinin başkenti Annapolis'te bir gazeteye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın en az beş kişiyi öldürdüğü bildiriliyor. Capital Gazette adlı gazetenin binasına yönelik saldırıda iki kişinin de yaralandığı haber veriliyor. Saldırganın gözaltına alındığı belirtiliyor.

Gözaltına alınan saldırganın 30'lu yaşların sonunda Jarrod W. Ramos isimli beyaz bir erkek olduğu ve sorgulandığı bildiriliyor. Ramos'un, 2012 yılında hakaret suçlamasıyla gazeteye dava açtığı, ancak davayı kaybettiği haber veriliyor.

Polis, internet üzerinden gazeteye yönelik tehdit mesajları gelmiş olduğunu belirtti. Yanında sis bombaları da bulunan saldırganın, gazeteye internet üzerinden gelen tehdit mesajları ile bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında kurbanları ve aileleri için dua ettiğini belirtti ve olay yerinde görev yapan ilk yardım görevlilerine teşekkür etti. Trump'ın sözcüsü Sarah Sanders da attığı Tweet'te "İşlerini yapan masum gazetecilere yönelik bir şiddet saldırısı, her Amerikalıya yapılmış bir saldırıdır" ifadesini kullandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü de saldırı nedeniyle "derin bir şok" içinde olduklarını duyurdu. Örgütün genel sekreteri Christophe Deloire yaptığı açıklamada, "Bu, demokrasiler de dahil olmak üzere tüm dünyada giderek artan oranda şiddete maruz kalan gazetecilik için yeni bir trajedi" ifadesini kullandı.

Saldırıya rağmen gazetenin Cuma günkü baskısının gecikmeli de olsa çıkacağı bildiriliyor. Olay sonrası bazı gazete çalışanlarının dizüstü bilgisayarlarıyla otoparkta çalıştığı gözlendi. Muhabir Chase Cook, "Kaç sayfa çıkacak bilmiyorum ama üç kişi üzerinde çalışıyoruz" dedi. ABD'nin en eski gazetelerinden olan Capital Gazette 1727 yılından beri çıkıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/AP, AÜ/ÖA

PARTNERTatil rehavetiTatil rehaveti
Dünya Kupası'nın son 16 takımı belli olduDünya Kupası'nın son 16 takımı belli oldu
Türkiye'den flaş F35 açıklaması: Trump gerekli adımları atacağını söylediTürkiye'den flaş F35 açıklaması: Trump gerekli adımları atacağını söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

İlginizi Çekebilir

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Robotlara hareket kabiliyetlerini artıracak canlı kas eklemlendi

Robotlara hareket kabiliyetlerini artıracak canlı kas eklemlendi

Son Dakika... Büyük facia! 100 kişiden haber alınamıyor!

Son Dakika... Büyük facia! 100 kişiden haber alınamıyor!

Suriye'den kaçış başladı! Sayı binlerle tarif ediliyor!

Suriye'den kaçış başladı! Sayı binlerle tarif ediliyor!

Türkiye'den flaş F35 açıklaması: Trump gerekli adımları atacağını söyledi

Türkiye'den flaş F35 açıklaması: Trump gerekli adımları atacağını söyledi

Üç yaşındaki çocuk çamaşır makinesinde boğularak öldü

Üç yaşındaki çocuk çamaşır makinesinde boğularak öldü

79'luk papaz 24'lük erkek modelle evlendi

79'luk papaz 24'lük erkek modelle evlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.