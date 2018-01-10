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ABD’de Göç Reformu İçin Trump’tan Yumuşama Sinyali 

10.01.2018 00:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

Başkan Trump, federal hükümetin kapanmasına karşı, ülkede yasadışı yaşayan yüzbinlerce genç göçmenin geleceğini ilgilendiren reform konusunda Kongre’yle uzlaşmaya varmak istediğini açıkladı. Beyaz Saray’daki partilerüstü toplantı sonrası, Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri de harekete geçti.

Başkan Trump, federal hükümetin kapanmasına karşı, ülkede yasadışı yaşayan yüzbinlerce genç göçmenin geleceğini ilgilendiren reform konusunda Kongre'yle uzlaşmaya varmak istediğini açıkladı. Beyaz Saray'daki partilerüstü toplantı sonrası, Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri anlaşma sürecini hızlandırmak için harekete geçti.

ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat liderleriyle görüşen Trump, göç reformu konusunda iki aşamalı bir plan önerdi. Trump ilk aşamada genç göçmenler ve sınır güvenliği konularını ‘sevgi tasarısı' adı altında birleştirmek, ikinci aşamada da Kongre kapsamlı değişiklikler yapmak gerektiğini söyledi.

Federal hükümetin kapanmasına 10 gün kala hem Başkan hem de Kongre üyeleri iyimser bir tablo çizdi. Trump, ortaya çıkacak göç reformu konusunda esnek olacağının da sinyalini verdi.

Beyaz Saray'daki toplantı beklenenden de uzun sürdü. 55 dakikalık toplantıda Trump 20 Kongre üyesiyle görüştü; iki partiyi bir araya getirebilecek ve ayrışmayı önleyebilecek projeler için para ve kaynak tahsisini de gündeme getirdi.

Trump, "Eğer bu konuda ileri bir adım atarsanız ben tüm eleştirilere göğüs germeye razı olurum. Kapsamlı bir göçmen reformundan çok uzak olmadığınızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak Başkan Meksika sınırına duvar örülmesi konusundaki ısrarını sürdürdü ve Kongre'de kapsamlı bir uzlaşma için duvarın vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Toplantı sonrası Temsilciler Meclisi Yargı Komisyonu Başkanı Bob Goddlatte, Cumhuriyetçiler'in bugün (Çarşamba) görüşmelerin temeli olabilecek bir tasarı sunacağını açıkladı.

Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Kevin McCarthy de, anlaşma için dört ana konunun tasarıda yer alacağını kaydetti. Dört konu, sınır güvenliği, yeşil kart çekilişi, zincirleme göç ve DACA olarak bilinen, ABD'ye yasa dışı yollarla getirilmiş göçmen çocuklarının korunmasını düzenleyen "Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" programı olarak sıralandı.

Trump geçen yıl Obama yönetiminin programı olan DACA'yı sonlandırmış ve aynı konuda gerekli yasal düzenlemeyi yapması için Kongre'ye Mart ayına kadar süre vermişti.

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