ABD’de Göç Reformu İçin Trump’tan Yumuşama Sinyali 

Başkan Trump, federal hükümetin kapanmasına karşı, ülkede yasadışı yaşayan yüzbinlerce genç göçmenin geleceğini ilgilendiren reform konusunda Kongre'yle uzlaşmaya varmak istediğini açıkladı. Beyaz Saray'daki partilerüstü toplantı sonrası, Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri anlaşma sürecini hızlandırmak için harekete geçti.

ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat liderleriyle görüşen Trump, göç reformu konusunda iki aşamalı bir plan önerdi. Trump ilk aşamada genç göçmenler ve sınır güvenliği konularını ‘sevgi tasarısı' adı altında birleştirmek, ikinci aşamada da Kongre kapsamlı değişiklikler yapmak gerektiğini söyledi.

Federal hükümetin kapanmasına 10 gün kala hem Başkan hem de Kongre üyeleri iyimser bir tablo çizdi. Trump, ortaya çıkacak göç reformu konusunda esnek olacağının da sinyalini verdi.

Beyaz Saray'daki toplantı beklenenden de uzun sürdü. 55 dakikalık toplantıda Trump 20 Kongre üyesiyle görüştü; iki partiyi bir araya getirebilecek ve ayrışmayı önleyebilecek projeler için para ve kaynak tahsisini de gündeme getirdi.