ABD’de Grip Salgını 34 Milyon Kişiyi Etkileyecek

2009'ta tüm ülkeyi saran kuş gribi salgını sonrası 8 yıldır ilk defa daha fazla kişinin grip belirtileriyle doktora başvurduğu da bir başka veri. 2009 salgınından önce en yüksek oranlı salgın 2003-2004 kış döneminde görülmüştü.

CDC bu yılki grip virüsü nedeniyle 12 bin kişinin hastaneye kaldırıldığını, 37 çocuğun da yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer çocuk ölümlerinin daha da artabileceğini zira ölüm vakaları önce adli tıbba haber verildiğinden gripten ölümlerin daha geç belgelendiğine dikkat çekti.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) haftalık raporuna göre, grip Hawaii adası dışında tüm eyaletlere yayılmış durumda. CDC, enfeksiyonun bu hızla yayılması halinde grip sezonunun sonuna gelindiğinde 34 milyon kişinin hastalıktan etkilenmiş olacağı öngörüsünde bulundu.

ABD'de bu kış başlayan grip salgınının, son 15 yılın en ağır salgınlarından biri olduğu açıklandı.

Grip çocukları ve yaşlıları daha çok etkiliyor. Bu yıl da 50 ile 65 yaş arası olanların hastaneye kaldırılması olağandışı bir şekilde yüksek. İkinci Dünya Savaşı sonrası 1946-1964 yılları arasında doğan "baby boomers” kuşağında bu oran her yüz bin kişide %44.2 oldu. Bu da geçen yılki grip sezonunun üç katı hastane tedavisi demek. Öte yandan CDC grip kaynaklı yetişkin ölümlerini takip etmiyor.

Bu yılki grip virüsü H3N2 geçen kış görülenle aynı olsa da ciddi bir salgına yol açmamıştı. Uzmanlar bu kış gribin neden daha ağır geçirildiği konusunda açıklama yapamıyor.

CDC'nin grip birimi başkanı doktor Jan Jernigan, çocukların Noel tatili sonrası okula dönüşüyle vakaların artmış olabileceğini belirtiyor.

Grip zirve yaptı

Grip salgınının tavan yaptığı ay genelde Şubat. Ancak bazı eyaletlerdeki vakalar azalmaya başladı bile. Bu eyaletlerden biri de en çok vakanın görüldüğü California eyaleti. Yetkililer bu yıl grip sezonunun erken açıldığı, bu nedenle erken bitebileceği görüşünde.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 6 aydan büyük bebekler dahil herkesin grip aşısı olmasını öneriyor. Ancak yetkililer bu yılki aşının, gribe karşı sadece yüzde 30 etkili olduğunu da kabul ediyor.