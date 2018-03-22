ABD'de haksız yere 31 yıl hapis yatan mahkuma 1 milyon dolar tazminat

ABD'de işlemediği bir suç nedeniyle 31 yıl hapis yatan 61 yaşındaki Lawrence McKinney'e 1 milyon dolar tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Tennessee Eyaleti Tazminat Komitesi kararı oybirliğiyle aldı.

1978'de tecavüz ve soygun suçlamalarından hüküm giyen McKinney, 2009'da serbest bırakılmış ve Aralık ayında resmen aklanmıştı.

Bu zamana kadar Tennessee eyaletinin ödediği en yüksek miktardaki tazminatı kazanan McKinney'e ilk salıverildiğinde sadece 75 dolar ödenmişti.

McKinney'nin avukatı, "Valiye ve komiteye teşekkür ederiz. Şu ana kadar ödenen en büyük miktar. Hiç kimse daha önce bu kadar uzun süre yanlış bir şekilde mahkum edilmemişti" dedi.

Neden hapse girmişti?

McKinney Ekim 1977'de, bir kadının dairesinde kendisine tecavüz eden iki kişiden biri olduğunu söylemesi üzerine Memphis'te tutuklanmıştı.

Tecavüz ve birinci derece soygun suçlamaları yöneltilen McKinney. Haziran 1978'de daha 22 yaşındayken 115 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

30 yıl sonra, Ağustos 2008'de kurbanın çarşaf takımları üzerinde yapılan incelemede üç farklı erkeğe ait DNA bulundu ve bunların hiçbiri McKinney'e ait değildi.