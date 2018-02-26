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ABD'de hayatları değiştiren fotoğraf kareleri

26.02.2018 11:57 | Son Güncelleme

ABD'de 20. yüyüzyılda çektiği fotoğraflarla çocuk işçiliğine karşı yasaların çıkmasını sağlayan, sosyal reformların önünü açan sosyolog ve fotoğrafçı Lewis Hine'ın arşivindeki fotoğraflar açık artırmayla satıldı.

ABD'de hayatları değiştiren fotoğraf kareleri

Lewis Hine'ın arşivindeki 24 fotoğraf New York'ta açık artırmayla satılıyor. Fotoğraflar, New Yorklu fotoğrafçı Isador Sy Seidman'ın koleksiyonunun parçasıydı.

ABD'li sosyolog Hine, 20. yüzyılın en önemli belgesel fotoğrafçılarından biri. Zira o dönem, fotomuhabirlik ve belgesel kavramları henüz görsel iletişime lugatına girmemişti. Hine, inandığı sosyal hak mücadeleleri için bir araya getirdiği kelimeler ve fotoğraf karelerinden oluşan projelerine 'foto hikâyeler' diyordu.

Hine'ın kariyeri boyunca çektiği fotoğraflar Kuzey-Güney Caroline, New York ve Pittsburgh'da yoksul, çalışan işçi kesime odaklanııyor.

Hine projelerine yıllarını adadı. Fotoğraflarında, itibar, şefkat ve merhameti konu edindi. 1904 yılında Ellis Adası'na varan göçmenleri çekmeye başladı.

Amacı, New Yorkluların genellikle korktukları bu yeni genel ailelerin de 'insan olduğunu' göstermekti.

Hine, fotoğrafını çekmek istediği ailelerden izin aldıktan sonra flaşını patlatıyor ve bu kareleri kaydediyordu.

Hine, sosyal yardımlaşma dernekleri, yayınevleri ve kurumlar tarafından görevlendiriliyordu. En çok bilinen projeleri arasında Empire State Binası'nın inşasında çalışan işçileri çektiği fotoğrafların olduğu proje yer alıyor.

Hine, 1908'de Ulusal Çocuk İşçiliği Komitesi'nin fotoğrafçısı olduğunda fabrikalarda, değirmenlerde ve atölyelerde çalışan çocukları çekti. Bu kareler daha sonra çocuk istismarını karşı mücadele kanıt olarak kullanıldı.

Fabrikalarında, değirmenlerde çocukları çalıştıran işverenlerin tepkisini çekince, güvenlik endişesiyle işe farklı kılıkta gitmeye başladı. Birçok defa çalışmalarından dolayı tehdit aldı.

Fotoğrafları sayesinde ABD'de çocuk işçiliği yasalarında düzenlemeye gidildi. Fotoğrafları, 20. yüzyılda işçilerin çalışma şartlarını ve göçmenlerin durumunu anlatan belgelesele dönüştürüldü.

Tüm fotoğraflar Swann Auction Galleries'e aittir.

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