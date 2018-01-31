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ABD’de helikopter evin üzerine düştü: 3 ölü

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 05:04 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaletinde içinde 4 kişi bulunan bir helikopter tek katlı bir evin üzerine düştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de ajansların son dakika geçtiği habere göre içinde 4 kişi bulunan bir helikopterin, tek katlı bir evin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, nedeni henüz belli olmayan kaza ile ilgili, helikopterin iri bir kaya gibi hızla evin üzerine çakıldığını aktardı. Kaza sırasında evde kimse bulunmadığı, yoldan geçmekte olan bir yayanın da kazaya karıştığı belirtildi.

Californina'nın Orange County bölgesindeki John Wayne Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra Newport Pilajı yakınlarında düşen helikopter nedeiyle oluşan kazanın ABD Sivil Havacılık Dairesi tarafından inceleneceği belirtildi.

(DHA)

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ABD helikopter helikopter kazası

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