ABD'de Hükümet Bir Kez Daha Kapandı: Senato Oturumu Sürüyor

Amerika Senatosu 8 Şubat Perşembe gecesi saat 12’ye kadar öngörülen süre içinde yeni bütçe üzerinde uzlaşıya varamadı ve federal hükümet 2018 yılı içinde ikinci kez kısmen kapandı. Ancak bu kez kapanma sadece saatler sürebilir. Zira Cuma sabahı erken saatlerde hükümeti açık tutma amaçlı bir bütçe anlaşması Senato’da oylanacak. Ancak finansal tedbir amaçlı bu anlaşmanın yine Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından oylanması gerekiyor. Oylamaya Senatör Rand Paul engeli Perşembe gecesi Cumhuriyetçi Parti Kentucky Senatörü Rand Paul tarafından gece geç saatlerde gelen itiraz, Senato’nun bütçe anlaşmasını oylamasına engel oldu. Senato kürsüsünde sert ifadelerle konuşan Paul, hükümetin kapatılmasını istemediğini ancak savunma harcamalarının Amerika’ya maliyetinin çok büyük olduğunu belirtti ve anlaşmada değişikliğe gidilmesini istedi. “Kontrol dışı para harcandığını” savunan Paul, “Gece yarısı basılmış kimsenin okumadığı, hiçbir şeyi reforma tabi tutmayacak, zararı devam ettirecek 700 sayfalık bir fatura var” diye konuştu.

Oturum hükümeti sabah açabilmek için gece boyu devam ediyor Senato oylamasında gerekli çoğunluk için kritik oya sahip isimlerden biri olan Paul’un bu konuşmasından kısa süre sonra Senato geçici bütçenin süresinin dolmasına yaklaşık bir saat kala gece yarısına kadar ara verdi. Bu da hükümetin teknik olarak kapanacağı anlamına geliyordu. Senato'daki liderlerin oylamasına sunulan bütçe planı önümüzdeki iki yıl için askeri ve sosyal programlara milyarlarca dolarlık bütçe sağlanmasını ve federal borçlanma limitini yükseltilmesini öngörüyor. Anlaşma uyarınca şu anki mali yıl içinde askeri harcamaların 80 milyar dolar, önümüzdeki yıl ise 85 milyar dolar arttırılması, savunma amaçlı olmayan harcamalarınsa bu yıl 63, gelecek yıl ise 68 milyar dolar artması öngörülüyor. Kongre'yi uzun süredir meşgul eden bütçe çekişmelerine son vererek Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili liderler iki yıllık bir bütçe planı üzerinde uzlaştıkları bildirmişti. Demokratların ‘göçmenlik’ itirazı Ancak Demokrat Partili siyasetçiler, özellikle DACA programının kaldırılmasıyla sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Amerika’ya çocuk yaşta getirilmiş yasa dışı göçmenlerin durumuna bir çözüm getirmediği gerekçesiyle plana itiraz ediyordu.