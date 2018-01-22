ABD'de hükümet 'kapalı', kamu hizmetleri aksıyor

ABD Senatosu'nun öngörülen tarih içerisinde bütçe tasarısını onaylayamaması sonrası, ülkede federal hükümet "kapandı". Yüz binlerce kamu çalışanı işe gidemedi. Ulusal parklardan New York'ta bulunan Özgürlük Heykeli'ne ve müzelere kadar birçok turistik merkez ve kurum da kapatıldı.

Kamu çalışanlarının önemli bir bölümü ücretsiz izne çıkarılıyor ve bir süre daha maaş alamayacaklar. Senato federal hükümetin kapatılmasına karşı kısa süre içinde bir çözüm bulmazsa birçok devlet programı da askıya alınacak.

Temsilciler Meclisi, federal hükümetin 16 Şubat'a kadar finanse edilmesini öngören tasarıyı onaylamıştı.

Bu tasarının yürürlüğe girmesi için Senato'da 60 oy alarak onaylanması gerekiyordu. Ancak 60 oya ulaşılamadı.

Hükümetin '**kapanması**' ne anlama geliyor?

ABD'de hükümetin "kapanması" Cumhuriyetçiler açısından büyük prestij kaybı. Bu, Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu oluşturan bir iktidar partisinin başına ilke kez geliyor.

Ülkedeki düzenlemeye göre, Kongre kalıcı bütçe onaylanana kadar geçici ek bütçelerle arayı kapatamazsa "hükümet kapanıyor" ve acil ve temel hizmetler dışında tüm kamu faaliyetleri duruyor.