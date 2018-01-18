ABD’de Hükümet Kapanacak mı?

Son Güncelleme 4 saat önce 18.01.2018 22:00 |4 saat önce

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi, hükümetin Cuma gece yarısından sonra da açık kalmasını sağlamaya yönelik geçici bir harcama tasarısını oylamaya hazırlanıyor. Ancak Trump’ın son dakika mesajı kafaları karıştırdı.

Temsilciler Meclisi, hükümetin Cuma gece yarısından sonra da açık kalmasını sağlamaya yönelik geçici bir harcama tasarısını oylamaya hazırlanıyor. Başkan Donald Trump, Twitter üzerinden, planın bir bölümüne karşı çıkan mesaj paylaşarak oylamanın akıbeti üzerinde soru işareti oluşturdu. Ancak daha sonra Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, kısa dönemli tasarının Trump'ın desteğine sahip olduğunu söyledi. Ryan gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Trump'ın) Ne yazdığını görmedim ama bugün genel kurula getirdiğimiz tasarının geçmesine tam destek veriyor” dedi. Hükümet kurumlarının harcama yetkisi Cuma geceyarısı itibariyle sona erecek. Beyaz Saray ve Kongre üyeleri, ya bir aylığına geçici bir harcama tasarısı ya da 2018 mali yılı sonu olan 30 Eylül'e kadar uzanacak bir bütçe üzerinde anlaşmaya varmaya çalışıyor. Daha önce üç kez geçici harcama tasarısı geçirilmişti. Cumhuriyetçiler, Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu oluşturmalarına rağmen, federal hükümet ödeneklerinin süresinin 16 Şubat'a kadar uzatılmasına yönelik 1 aylık bir harcama tasarısına destek toplamada zorlanıyor. Parti içindeki bazı muhafazakarlar, savunma programlarına daha fazla ödenek ayrılmasını isterken, bazıları ise hala geçici tasarıların geçirilmesine artık pek sıcak bakmıyor.

Trump bugün paylaştığı Twitter mesajında, paketin, çocuklara sağlık sigortası programının 6 yıllığına uzatılmasını içeren kısmına muhalefetini dile getirdi. Cumhuriyetçi liderler, bu maddeyi pakete dahil ederek Demokratlar'ın desteğini almayı ve bu sayede kendi partileri içerisindeki kayıpları dengelemeyi umuyordu. Trump, kısa vadeli bütçeye on milyarlarca dolarlık sağlık sigortası programın dahil edilmesine karşı olduğunu, çocukların sağlık sigortasının "uzun vadeli bir çözümün parçası olması gerektiğini” belirtti. Ryan, "Başkan işleri konvansiyonel olmayan yollarla yürütmeyi seviyor ve bunu telefon üzerinden yapıyor. Esasında üyelerimiz üzerinde yardımcı oluyor” dedi. Bütçe müzakerelerini zorlaştıran bir diğer mesele de göçmenlik konusu. Çok sayıda Demokrat milletvekili, Amerika'ya çocuk yaşta kaçak olarak aileleri tarafından getirilen 800 bin civarında genç göçmeni sınırdışı edilmekten koruyan program dahil edilmediği müddetçe hiçbir bütçe planına destek vermeyeceklerini söylüyor. Trump geçen yıl programı sonlandırmış ve üzerinde düzeltmeler yapması için 5 Mart'a kadar Kongre'ye süre tanımıştı.