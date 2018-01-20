HABER

ABD'de hükümet kepenk kapattı

20.01.2018 13:52 | Son Güncelleme 24 dakika önce

ABD'de yaşanan bütçe krizi nedeniyle hükümet kapandı.

Bu kamu kurum ve kuruşlarında hizmetlerin askıya alınması, memurların maaşlarının ödenememesi anlamına geliyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin birinci yıldönümünde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında yaşanan bütçe krizi nedeniyle ABD hükümeti resmi olarak kepenk kapattı. "Shutdown" olarak adlandırılan uygulama geceyarısı yürürlüğe girdi.

Hükümetin kapanmasını engellemek için ABD Senatosu'nda son ana kadar gösterilen çabalar sonuçsuz kaldı. Senato'ya sunulan geçici bütçe tasarısına mevcut 99 senatörden 50'si lehte, 49'u ise aleyhte oy kullandı. Ancak tasarının kabul edilmesi için 60 evet oyu gerekiyordu.

Uzlaşma çabaları sonuçsuz kaldı

Beyaz Saray yetkililerinin de, Cumhuriyetçiler ve Demokratların önde gelen isimleri ile hükümetin kapanmasını engellemek için çaba gösterdiği belirtiliyor. Ancak iki parti arasında göçmenlere yönelik siyaset ve bunun finansmanı konusunda uzlaşma sağlanamadı.

Demokratlar, ülkeye kaçak yollardan gelen yaklaşık 700 bin çocuk göçmenin korunacağına dair güvence verilmeden, bütçe tasarısını onaylamayı kabul etmedi.

Karşılıklı suçlamalar

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümetin kapanmasından karşılıklı olarak birbirlerini sorumlu tuttu. Senato Demokrat Parti Grup Başkanı Charles Schumer, "Trump kendini kapattı" diyerek, Başkan Donald Trump'ın kaosa yol açtığını savundu. Trump'a atfen "Bizi bir araya getirmek yerine böldü" diyen Schumer, Trump'ın partiler üstü, kabul edilebilecek öneriyi iki kez reddettiğini belirtti.

Geçici bütçeye ret oyu verenler arasında Cumhuriyetçilerin de bulunmasına rağmen, Beyaz Saray hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu. Yapılan açıklamada Demokratların "parti politikasını ulusal güvenliğin" üzerinde tuttuğu ifade edildi.

Hükümetin kapanması ne anlama geliyor?

Bütçede para kalmaması nedeniyle hükümetin kapanması kamu hizmetlerine sadece zorunlu durumlarda devam edileceği anlamına geliyor. "Shutdown" nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapanacak. Bunlar arasında federal hükümete bağlı müze gibi kuruluşlar da bulunuyor.

Bunun yanı sıra kamu çalışanlarının yaklaşık yarısı ücretsiz zorunlu izne ayrılacak. Bu durumdan 800 bin kadar kamu çalışanının etkilenmesi bekleniyor. Güvenlik alanında çalışan polislerin ve askerlerin ise görevlerine devam etmesi öngörülüyor.

Kredi derecelendirme kuruluşlu Standard &Poors'dan bir uzman, hükümetin kapanmasının Amerikan ekonomisine haftalık maliyetinin 6,5 milyar dolar olduğunu belirtiyor.

ABD hükümeti son olarak Trump'ın selefi Barack Obama döneminde kapanmıştı. 2013 yılında yaşanan bütçe krizi sonucu hükümet 16 gün kapalı kalmıştı.

AFP/dpa/JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eskişehir'de otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika! Eskişehir'de otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

Son dakika! ABD'de hükümet kapandı

Son dakika! ABD'de hükümet kapandı

Uyanık davetli, damat rolü yaparak gelinle birlikte oldu

Uyanık davetli, damat rolü yaparak gelinle birlikte oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...

'Acun Ilıcalı'yı sildi' iddiasına Şeyma Subaşı'dan açıklama

'Acun Ilıcalı'yı sildi' iddiasına Şeyma Subaşı'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Yanlış bir ifadeydi

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Yanlış bir ifadeydi

Son dakika ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı yerleştirdi

Son dakika ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı yerleştirdi

İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...

İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
"Bütçede para kalmaması sebebiyle" mi !!! )) akıllıca baktınki hep zarar hep zarar kurtarmıyosa kapatın tabi olum))))
Diğer Haberler
Çin'den çok sert açıklama! 'ABD savaş gemileri karasularımıza girdi'

Çin'den çok sert açıklama! 'ABD savaş gemileri karasularımıza girdi'

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

Uyanık davetli, damat rolü yaparak gelinle birlikte oldu

Uyanık davetli, damat rolü yaparak gelinle birlikte oldu

Son dakika! ABD'de hükümet kapandı

Son dakika! ABD'de hükümet kapandı

Pentagon’dan sosyal medyadaki Afrin yorumlarına cevap

Pentagon’dan sosyal medyadaki Afrin yorumlarına cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.