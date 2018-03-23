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ABD’de Hükümet Yine Kapanacak mı?

23.03.2018 17:37 | Son Güncelleme

Beyaz Saray bütçe direktörü Mick Mulvaney dün yaptığı açıklamada başkanın Kongre’de onaylanan bütçe tasarısını imzalayacağını belirtmişti ancak Trump bu sabah paylaştığı bir Twitter mesajında tasarıyı veto etmeyi düşündüğünü kaydetti

ABD’de Hükümet Yine Kapanacak mı?

ABD’de federal hükümete 30 Eylül’e kadar mali kaynak akışını devam ettirecek 1,3 trilyon dolarlık bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da geçti.

Senato’da bu sabah yapılan oylamada 2 bin 200 sayfalık tasarı 32’ye karşı 65 oyla kabul edilerek Başkan Donald Trump’ın imzasına sunuldu. Tasarı Temsilciler Meclisi’nde de dün 167’ye karşı 256 oyla onaylanmıştı.

Beyaz Saray bütçe direktörü Mick Mulvaney dün yaptığı açıklamada başkanın tasarıyı imzalayacağını belirtmişti ancak Trump bu sabah paylaştığı bir Twitter mesajında tasarıyı veto etmeyi düşündüğünü kaydetti.

Trump buna gerekçe olarak, çocukken aileleriyle yasadışı biçimde Amerika’ya gelen 800 bin belgesiz genç göçmeni sınır dışı edilmekten koruyan “DACA” düzenlemesiyle ilgili bir maddenin tasarıda yer almaması ve Meksika sınırına duvar inşasına da yeterli fon ayrılmamasını gösterdi.

Trump iki ayrı mesajında, “DACA Demokratlar tarafından terkedildi. Onlara (DACA’dan yararlananlara) büyük haksızlık. Çok ihtiyaç duyulan duvarla birleştirilmeliydi. DACA’dan yararlanan 800 binin üzerinde kişinin Demokratlar’ca tamamen terkedilmesi (Tasarıda bahsi bile geçmiyor) ve ulusal savunmamız için çok ihtiyaç duyulan duvar inşasına yeterli fon ayrılmaması nedeniyle harcama tasarısını veto etmeyi düşünüyorum” diye yazdı.

Tasarı, Trump’ın ordu bütçesini artırma sözünü yerine getiriyor ancak başkanın göçmenlik politikalarına kısıtlı fon ayırıyor. Tasarı, askeri personele yönelik yüzde 2,4 oranında maaş artışı da içeriyor.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında yoğun müzakereler sonucu hazırlanan tasarı, ABD-Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvarın 150 kilometresi ve fiziksel bariyerler için 1,6 milyar dolar aktarılmasını öngörüyor. Ancak bu rakam, Trump’ın talep ettiği miktarın 25 milyar dolar altında.

Tasarı, ülke genelindeki uyuşturucu salgınıyla mücadele için 4,6 milyar dolar ayırırken, Ulusal Sağlık Enstitüsü’ndeki tıbbi araştırmalara da 3 milyar dolarlık rekor düzeyde artış içeriyor. Kongre üyeleri ayrıca, silah satın alımlarında federal düzeydeki geçmiş tarama sisteminin güçlendirilmesi ve okullarda güvenliğin artırılması yönünde düzenlemeleri de tasarıya dahil etti.

Demokratların çabalarına rağmen tasarı, DACA’dan yararlananlara yönelik korumaları içermiyor. Trump, 2012’de başlayan programı sona erdirmiş ve üzerinde düzenlemeler yapılarak, göçmenler için daha uzun vadeli bir plan hazırlanması için Kongre’de 6 ay süre vermişti.
Bu arada federal mahkemeler de, hukuki süreç devam ederken DACA’nın belirli kısımlarının yürürlükte kalmaya devam etmesine hükmetmişti.

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