ABD’de Hükümet Yine Kapanacak mı?

ABD’de federal hükümete 30 Eylül’e kadar mali kaynak akışını devam ettirecek 1,3 trilyon dolarlık bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da geçti.

Senato’da bu sabah yapılan oylamada 2 bin 200 sayfalık tasarı 32’ye karşı 65 oyla kabul edilerek Başkan Donald Trump’ın imzasına sunuldu. Tasarı Temsilciler Meclisi’nde de dün 167’ye karşı 256 oyla onaylanmıştı.

Beyaz Saray bütçe direktörü Mick Mulvaney dün yaptığı açıklamada başkanın tasarıyı imzalayacağını belirtmişti ancak Trump bu sabah paylaştığı bir Twitter mesajında tasarıyı veto etmeyi düşündüğünü kaydetti.

Trump buna gerekçe olarak, çocukken aileleriyle yasadışı biçimde Amerika’ya gelen 800 bin belgesiz genç göçmeni sınır dışı edilmekten koruyan “DACA” düzenlemesiyle ilgili bir maddenin tasarıda yer almaması ve Meksika sınırına duvar inşasına da yeterli fon ayrılmamasını gösterdi.

Trump iki ayrı mesajında, “DACA Demokratlar tarafından terkedildi. Onlara (DACA’dan yararlananlara) büyük haksızlık. Çok ihtiyaç duyulan duvarla birleştirilmeliydi. DACA’dan yararlanan 800 binin üzerinde kişinin Demokratlar’ca tamamen terkedilmesi (Tasarıda bahsi bile geçmiyor) ve ulusal savunmamız için çok ihtiyaç duyulan duvar inşasına yeterli fon ayrılmaması nedeniyle harcama tasarısını veto etmeyi düşünüyorum” diye yazdı.