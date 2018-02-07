ABD’de Hükümetin Kapanmasına Geri Sayım

ABD Kongresi, federal hükümetin yeniden kapanma olasılığına karşı bütçe görüşmelerinde temkinli; ancak Demokratlar ve Cumhuriyetçiler harcamaların ne kadarının ulusal savunmaya ayrılması gerektiği konusunda anlaşmaya varamadı. Kongre iki gün içinde uzlaşamasa Perşembe günü devlet daireleri kapalı kalacak. Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyelerinin, çoğunluk olmanın avantajını kullanarak bütçe tasarısını geçirmesi bekleniyordu. Tasarı Savunma Bakanlığı’nı mali yılın sonuna kadar, diğer programları ise sadece altı hafta süresince finanse etmeyi öngörüyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, “Tam bir bütçe anlaşması için çalışmayı sürdürürken, Senato’ya ordumuzu bu yıl tamamen finanse edecek bir tasarı yollayacağız. Demokratlar da ordu mensuplarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için bu tasarıyı kabul etmeli” dedi. Ancak Demokratlar, Temsilciler Meclisi’nin tasarısını Senato’da engelleyeceklerinin sinyalini verdi bile. Senato’da azınlıkta olan parti bir tasarının kabulü için beşte üç çoğunluk talep edebilir. Cumhuriyetçiler ise sadece bir Senatör farkla çoğunluğa sahip.

Senato Azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer, bu müzakerelerde tutumlarının çok açık olduğunu söylüyor. Schumer, orduya kaynak ayrılırken orta sınıfın de desteklenmesi gerektiğini, bu iki meseleyi birbirinden ayrı değerlendirmeyeceklerini vurguluyor. Hükümetin harcama yetkisi geçen yıldan bu yana dört defa uzatıldı. Son uzatmanın süresi Perşembe gece yarısı bitiyor. ABD hükümeti geçen ay üç gün kapanmıştı. Bunun önemli bir nedeni partilerin göç reformu konusunda anlaşamamasıydı. Anlaşmazlık bu hafta da sürüyor. Başkan Donald Trump ve muhafazakar Cumhuriyetçiler, çocuk yaşta ailelerince Amerika’ya getirilen ve gelecek ay sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan belgesiz genç göçmenler konusunda Demokratlar’la hala anlaşmaya varamadı. Cumhuriyetçiler ve Başkan Trump, DACA’dan yararlanan gençlerin, Meksika sınırına duvar örülmesini de kapsayan göç reformu içinde değerlendirilmesini istiyor. Demokratlar DACA olarak bilinen programdan yararlanan bu gençlerin kaderinin, Kongre’nin yıllardır üzerinde anlaşamadığı göç konularına bağlanmaması gerektiğini savunuyor.