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ABD’de İnsan Kaçakçılığı Şebekesinin Üyelerine Hapis Cezası

28.12.2017 22:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

Amerika’da bir federal mahkeme gençlere eğitim ve iş vadederek insan kaçakçılığı yapan bir şebekeden dördüncü şüpheliyi de suçlu buldu.

Amerika'da bir federal mahkeme gençlere eğitim ve iş vadederek insan kaçakçılığı yapan bir şebekeden dördüncü şüpheliyi de suçlu buldu.

ABD Sınır Devriye görevlileri, suçlu bulunan Pablo Duran Ramierez'i Cumartesi günü Amerika-Meksika sınırını geçmeye çalışırken tutuklamıştı.

Daha önce mahkemeye çıkarılan diğer 3 kişi, şebekede yer aldıkları gerekçesiyle 4 ila 15 yıl hapis cezasına çarptırılmışlardı.

Ramierez, Guatemala'da gençleri Ohio eyaletinin Marion kentinde okula gitme ve yumurta çiftliği Trillium Farms'ta para kazanma vaadiyle toplayan şebekeyle işbirliği yapmakla suçlanıyor.

ABD'ye kaçak sokulan gençler kısa zaman içinde kendilerini kötü koşullar altında yaşarken ve günde 12 saate kadar zor görevlerde çalışırken buldular. Tavuk kümeslerini temizlemek, ağır kasalar taşımak ve canlı kuşların gagalarını kesmek zorunda kaldılar.

İşverenler gençlere para ödemeyi reddetti ve onları çalışmaya zorlamak için dövmekle tehdit etti

FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı da konuya ilişkin soruşturma yürütüyor.

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