ABD'de İntihar Edenlerin Sayısı Artıyor

Amerika'da intihar edenlerin sayısı hızla artıyor. Hükümetin yayınladığı yeni bir rapor, yaklaşık 45 bin Amerikalı'nın 2016'da intihar ettiğini, bu sayının, işlenen toplam cinayetlerin iki katı olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle 15-34 yaş arası gençler arasındaki intihar oranı, son 30 yıldır, tasarımcı Kate Spade ve şef Anthony Bourdain gibi ünlülerin intiharından çok daha öncesinden başlayarak, endişe verici bir hızla artıyor.

Şan, şöhret ve para, mutluluk getirmiyor. Kate Spade ve Anthony Bourdain'in zamansız ölümleri, başarı kavramının kamuoyundaki algılanışının yanıltıcı olabileceğini gösteriyor. İntihar oranlarının artması, Amerika'da giderek daha çok kaygı verici bir eğilim haline gelmiş durumda.

James Griffiths, ”Genel nüfusun yüzde 17'si ara sıra 'hayatım yaşamaya değer mi?' gibi bazı düşüncelere kapılır. Bu gibi sorular intiharın habercisi olmayabilir. Ancak hayatın anlamı, yaşamın değeri gibi varoluşa ilişkin sorular, birçok kişinin aklını zaman zaman kurcalar. Ne zaman ünlü bir kişi intihar etse, bu olgu, birden gerçek oluverir.” şeklinde konuşuyor.