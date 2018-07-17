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ABD'de İntihar Edenlerin Sayısı Artıyor

17.07.2018 14:30 | Son Güncelleme

Hükümetin yayınladığı yeni bir rapor, yaklaşık 45 bin Amerikalı'nın 2016'da intihar ettiğini, bu sayının, işlenen toplam cinayetlerin iki katı olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle 15-34 yaş arası gençler arasındaki intihar oranı, endişe verici bir hızla artıyor

ABD'de İntihar Edenlerin Sayısı Artıyor

Amerika'da intihar edenlerin sayısı hızla artıyor. Hükümetin yayınladığı yeni bir rapor, yaklaşık 45 bin Amerikalı'nın 2016'da intihar ettiğini, bu sayının, işlenen toplam cinayetlerin iki katı olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle 15-34 yaş arası gençler arasındaki intihar oranı, son 30 yıldır, tasarımcı Kate Spade ve şef Anthony Bourdain gibi ünlülerin intiharından çok daha öncesinden başlayarak, endişe verici bir hızla artıyor.

Şan, şöhret ve para, mutluluk getirmiyor. Kate Spade ve Anthony Bourdain'in zamansız ölümleri, başarı kavramının kamuoyundaki algılanışının yanıltıcı olabileceğini gösteriyor. İntihar oranlarının artması, Amerika'da giderek daha çok kaygı verici bir eğilim haline gelmiş durumda.

James Griffiths, ”Genel nüfusun yüzde 17'si ara sıra 'hayatım yaşamaya değer mi?' gibi bazı düşüncelere kapılır. Bu gibi sorular intiharın habercisi olmayabilir. Ancak hayatın anlamı, yaşamın değeri gibi varoluşa ilişkin sorular, birçok kişinin aklını zaman zaman kurcalar. Ne zaman ünlü bir kişi intihar etse, bu olgu, birden gerçek oluverir.” şeklinde konuşuyor.

İşin daha da kötüsü, ünlü intiharlarının bir eğilim başlatması. Ünlülerin intiharları, Werther etkisi adı verilen benzer intiharları tetikleyebiliyor. 18'inci yüzyıl yazarlarından Goethe'nin kurgu kahramanlarından Werther'in intiharı, Avrupa'da çok sayıda Goethe okuyucusunun intihar etmesine yol açmıştı. Ünlü oyuncu, komedyen Robin Williams'ın 2014'teki intiharı da benzer bir eğilime neden olmuştu. Spade ve Bourdain'in ölümünden sonra intihar yardım telefon hatlarına gelen başvuru sayısı yüzde 65 oranında arttı.

Jennifer Michael Hecht'e göre, bir intihar metodu sürekli gündemde tutulup popüler hale getirilirse bu metoda başvuranların sayısı artacaktır. İntihar metodları hakkında fazla konuşmamak çok önemli.

Leah Harris, 7 yaşındayken intiharı düşünmeye başladığında önünde hiçbir ünlü örnek olmadığını söylüyor. Harris, birkaç kez intihara teşebbüs ettikten sonra antidepresan ilaç kullanmaya başlamış. Ancak Harris, ilacın her zaman işe yaramadığını söylüyor.

Leah Harris, intihar eden birçok kişinin zaten terapiye gittiğini belirtiyor. İlaç konusununsa, toplumda son derece tartışmalı olduğunu söyleyen Harris, çocukluk ve gençlik döneminde serotonin geri alım inhibitörü olarak bilinen anti depresanlar kullanırken intiharla ilgili düşüncelerinin kesinlikle arttığını bildiriyor.

Amerika'da her altı kişiden biri, antidepresan kullanıyor. Hastalık Kontrol Merkezi'ne göreyse depresyon ve akıl hastalıkları, intihar vakalarının sadece yarısından sorumlu. İntiharın diğer nedenleri ilişkilerde yaşanan bozukluklar, mali sıkıntılar ve madde bağımlılığı.

Leah Harris, intiharı önlemede odaklandıkları noktanın, sürecin çok sonunda olduğunu, genellikle akıl sağlığıyla ilgili sorunları olan bireylerle ilgilendiklerini söylüyor.

Uzmanlara göre müdahale edilmediği sürece intihar meselesi daha da kötüye gidecek. İntihar, Amerika'da ölüm nedenleri sırasında onuncu. Ve birçoklarının farkına varmaya başladığı gibi ne şan şöhret, hem de mali başarı, bu sorunu çözebiliyor.

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