ABD'de İntihar Vakalarında Artış

İntihar, küresel bir sorun. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre intihar vakalarının yüzde 75'i düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor. Örgüt ayrıca intiharın tüm dünyada 15 ila 29 yaş gençler arasındaki ikinci ölüm nedeni olduğunu bildiriyor. İntihar, Amerika'da da büyük bir kamu sağlığı sorunu haline gelmiş durumda.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Jennifer Stone, ”İntiharın önlenebilir olduğunu biliyoruz. Bu bir kamu sağlığı sorunu. Bu sorunu çözmek için meseleye bu açıdan yaklaşmak gerekiyor, ” diyor.

Jennifer Stone, Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin hazırladığı intihar raporunun başyazarı. Rapor, 1999'dan bu yana Amerika'da intihar vakalarında yüzde 25 artış olduğunu kaydediyor: ”İntihar oranlarını uzun süredir takip ediyoruz. Bu oranların giderek arttığını gözlemliyoruz. Bu çok kaygı verici, üzücü bir durum, ancak şaşırtıcı değil.”

Sevilen bir kişinin kaybı, yakın ilişkilerde yaşanan sorunlar, zorbalıkla karşılaşmak, mali meseleler, kişinin evini kaybetmesi, yalnızlık, bazı risk faktörleri. Stone, intihar eden Amerikalılar'ın yüzde 54'ünün bilinen herhangi bir akıl hastalığı olmadığını söylüyor. Ancak psikiyatri uzmanları, buna katılmıyor.