ABD'de 'intikam pornosu' mağduruna 6,4 milyon dolar tazminat

ABD'nin California eyaletinde bir mahkeme, 'intikam pornosu' mağduru bir kadına 6,4 milyon dolar (yaklaşık 26 milyon Türk Lirası) tazminat ödenmesine hükmetti.

Gerçek ismi paylaşılmayan kadın, internet üzerinden çıplak video ve fotoğraflarını yayımlamasının ardından eski erkek arkadaşı David K. Elam'a dava açmıştı.

Tazminat, fotoğraf ve videoların yayımlanması ile takip ederek tacizde bulunmanın yarattığı duygusal sıkıntının ve telif hakkı ihlâlinin karşılığı olarak ödenecek.

BBC'nin gördüğü mahkeme kayıtlarına göre, David K. Elam ve Jane Doe takma ismiyle belgelerde geçen kadın 2012 yılında internet üzerinden bir arkadaşlık sitesinde tanıştılar.

Uzaktan ilişki yürütürlerken Doe Elam'a mahrem fotoğraf ve videolarını yolladı.

ABD basınında çıkan haberlere göre ilişki sonlandıktan kısa bir süre sonra, Elam Doe'yu "hayatını mahvetmekle" tehdit etti ve fotoğraf ile videoları farklı sosyal paylaşım sitelerine, porno sitelerine ve arkadaşlık sitelerine yükledi.

İddialara göre Elam bu sitelerde Doe'nun kimliğine bürünerek, başkalarını kendisine mahrem fotoğraflar yollamaları için de teşvik etti.