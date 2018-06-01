ABD’de İşsizlik Oranı Son 18 Yılın En Düşük Seviyesinde

Başkan Donald Trump’un Perşembe günü, Meksika, Kanada ve AB’ye çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasının ardından ABD ekonomisi Cuma gününe pozitif rakamlarla başladı.

2008-2009 yıllarında ABD ekonomisini derinden etkileyen kriz döneminde %10’a yükselen işsizlik oranı Çalışma Bakanlığı’nın son raporuna göre rekor düzeyde düşük seviyeye indi. Yüzde 3,8 e düşen işsizlik oranı 1969’dan bu yana bir kez de 2000 yılınınNisan ayında bu seviyedeydi.

Mayıs ayı istihdam tahminleri yaklaşık 160 bin civarında idi, ancak bu sabah verilen bilgilere göre Mayıs ayında 223 bin yen istihdamalanı açıldı. Bakanlıktan gelen bilgilere göre bir önceki yıla oranla maaşlarda da %2,7 lik bir artış görüldü.

Analistler Başkan Trump’un vergi reformunun pozitif etkilerinin hissedildiğini düşünüyor ve Nisan ayında açılan 159 bin yeni istihdam alanının ve Mayıs ayının rekor istihdam oranının vergi reformunun direct etkisi olduğunu tahmin ediyorlar. Rapora göre 2017’den 2018’e kadar ortalama ayda 191 bin yeni istihdam alanı açıldı.