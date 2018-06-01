ABD’de İşsizlik Oranı Son 18 Yılın En Düşük Seviyesinde

Başkan Donald Trump’un Perşembe günü, Meksika, Kanada ve AB’ye çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasının ardından ABD ekonomisi Cuma gününe pozitif rakamlarla başladı.
2008-2009 yıllarında ABD ekonomisini derinden etkileyen kriz döneminde %10’a yükselen işsizlik oranı Çalışma Bakanlığı’nın son raporuna göre rekor düzeyde düşük seviyeye indi. Yüzde 3,8 e düşen işsizlik oranı 1969’dan bu yana bir kez de 2000 yılınınNisan ayında bu seviyedeydi.
Mayıs ayı istihdam tahminleri yaklaşık 160 bin civarında idi, ancak bu sabah verilen bilgilere göre Mayıs ayında 223 bin yen istihdamalanı açıldı. Bakanlıktan gelen bilgilere göre bir önceki yıla oranla maaşlarda da %2,7 lik bir artış görüldü.
Analistler Başkan Trump’un vergi reformunun pozitif etkilerinin hissedildiğini düşünüyor ve Nisan ayında açılan 159 bin yeni istihdam alanının ve Mayıs ayının rekor istihdam oranının vergi reformunun direct etkisi olduğunu tahmin ediyorlar. Rapora göre 2017’den 2018’e kadar ortalama ayda 191 bin yeni istihdam alanı açıldı.
Buna rağmen, yeni iş alanlarının önemli bir kısmını yarı zamanlı (part-time) işler oluşturuyor. Bu, bir çok çalışan için yeterli bir gelir düzeyi değil.
Bakanlıktan gelen açıklamaların ardından uzmanlar 12-13 Haziran günlerinde yapılacak olan Merkez Bankası (FED) toplantısında bu rakamların Başkan Jerome Powell’in temel faiz oranınıyükseltmesine sebep olabileceğini gösteriyor.
Toronto bazlı Çaptial Economics şirketinin baş ekonomisti Paul Ashworth, “ABD ekonomisinin genel anlamda iyi durumda olduğunu söylüyor ve FED’in sene boyunca faiz oranlarını 3 kez daha yükseltmesinin normal karşılanacağını belirtiyor.
İstihdam raporundaki yeni 223 bin istihdam alanınınçoğunluğunun inşaat sektöründe olduğunu gösteriyor . Perakende ve hizmet sektöründe de artış kaydedilmiş.
Bu açıklamaların ardından ABD Ticaret Odası Başkanı Tom Donahue ise bugün CNN haber kanalıyla yaptığı röportajda Başkan Trump’un Çin, Avrupa Birliği, Meksika ve Kanada’ya uygulayacağını açıkladığı gümrük vergisilerinin 2,6 milyon Amerikalı’nın işlerini kaybetmelerine sebep olabileceğini belirtti.
ABD’in sadece NAFTA’dan ayrılmasının ilk yıl 1,8 milyon Amerikalı’nın işlerini kaybetmesine, Çin’e uygulanan gümrük vergilerinin 134 bin iş kaybına, çelik ve alüminyuma uygulanacak vergilerin otomotiv sektöründe 470 bin Amerikalı’nın iş kaybetmesine sebep olabileceğini belirten Donahue’nun bu açıklamalarına cevap veren Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise Başkan Trump’un kararının ABD ekonomisinin sadece %1’ini etkileyeceğini, gümrük vergilerinin ABD işçilerini korumayı amaçladığını savundu.
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