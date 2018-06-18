ABD’de Kaç Türk Oy Kullandı?

ABD’deki Türk seçmenlerin Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yedi ayrı temsilcilikte kurulan sandıklarda 9 Haziran’dan itibaren başlayan oy verme işlemi dün akşam sona erdi.
ABD’de yaşayan ve seçmen kütüğüne kayıtlı olan Türkler Washington Büyükelçiliği, New York, Boston, Houston, Los Angeles, Miami ve Chicago başkonsolosluklarında oy kullandı.
Amerika’nın Sesi’nin ulaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, ABD’de seçmen kütüğüne kayıtlı 106 bin 305 Türk vatandaşından, 31 bin 419’u yedi ayrı temsilcilikte oylarını kullandı.
ABD’de Türk seçmenlerin sandığa gitme oranı yüzde 29,55 olarak gerçekleşti.
Geçmişteki seçimlere göre temsilciliklerde oy kullanma oranı düşük olarak görünse de, tatil sezonu olması nedeniyle ABD’de kayıtlı Türk seçmenlerin bazıları oylarını gümrük kapıları ve tatilde oldukları diğer ülkelerdeki temsilciliklerde kullandı. Tatil nedeniyle ABD’deki temsilciliklerde oy kullanma oranı azalırken gümrük kapılarında kullanılan oyların sayısı katlandı.
16 Nisan referandumunda gümrük kapılarında toplamda 4 bin oy kullanan ABD’de kayıtlı Türk seçmenler, bu sefer, gümrük kapılarında oy verme işleminin sona ermesine bir hafta kala yaklaşık en az 6 bin oy kullandı.
ABD’deki siyasi parti temsilcileri ve sandık görevlilerine göre, gümrük kapıları ve diğer temsilciliklerdeki oylar da eklendiğinde, 24 Haziran itibariyle yaklaşık 40 bin seçmenin oy kullanmış olacağı görüşünde.
Hangi temsilcilikte kaç kişi oy kullandı?
Washington Büyükelçiliği:
Kayıtlı seçmen sayısı : 14.201
Temsilcilikte oy kullanan seçmen sayısı : 4.190
New York Başkonsolosluğu:
Kayıtlı seçmen sayısı : 40,003
Temsilcilikte oy kullanan seçmen sayısı : 12.845
Los Angeles Başkonsolosluğu:
Kayıtlı seçmen sayısı : 17.598
Temsilcilikte oy kullanan seçmen sayısı : 4.043
Boston Başkonsolosluğu:
Kayıtlı seçmen sayısı : 7.327
Temsilcilikte oy kullanan seçmen sayısı : 3.110
Miami Başkonsolosluğu:
Kayıtlı seçmen sayısı : 8.532
Temsilcilikte oy kullanan seçmen sayısı : 3.110
Chicago Başkonsolosluğu:
Kayıtlı seçmen sayısı : 10.307
Temsilcilikte oy kullanan seçmen sayısı : 2.734
Houston Başkonsolosluğu:
Kayıtlı seçmen sayısı : 8.283
Temsilcilikte oy kullanan seçmen sayısı : 2.444
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