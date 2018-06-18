ABD’de Kaç Türk Oy Kullandı?

ABD’deki Türk seçmenlerin Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yedi ayrı temsilcilikte kurulan sandıklarda 9 Haziran’dan itibaren başlayan oy verme işlemi dün akşam sona erdi.

ABD’de yaşayan ve seçmen kütüğüne kayıtlı olan Türkler Washington Büyükelçiliği, New York, Boston, Houston, Los Angeles, Miami ve Chicago başkonsolosluklarında oy kullandı.

Amerika’nın Sesi’nin ulaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, ABD’de seçmen kütüğüne kayıtlı 106 bin 305 Türk vatandaşından, 31 bin 419’u yedi ayrı temsilcilikte oylarını kullandı.

ABD’de Türk seçmenlerin sandığa gitme oranı yüzde 29,55 olarak gerçekleşti.

Geçmişteki seçimlere göre temsilciliklerde oy kullanma oranı düşük olarak görünse de, tatil sezonu olması nedeniyle ABD’de kayıtlı Türk seçmenlerin bazıları oylarını gümrük kapıları ve tatilde oldukları diğer ülkelerdeki temsilciliklerde kullandı. Tatil nedeniyle ABD’deki temsilciliklerde oy kullanma oranı azalırken gümrük kapılarında kullanılan oyların sayısı katlandı.