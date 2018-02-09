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ABD’de Korkutan Salgın

09.02.2018 21:40 | Son Güncelleme

Yetkililer, ABD’de son 15 yılın en ağır grip salgınının geçen hafta daha da kötüleştiği açıkladı. Enfeksiyon yayılmaya devam ederse grip sezonunun sonuna gelindiğinde 34 milyon kişinin hastalıktan etkilenmiş olacağı tahmin ediliyor

ABD’de Korkutan Salgın

ABD’de son 15 yılın en ağır grip salgınının geçen hafta daha da kötüleştiği açıklandı. Hastalık Önleme ve Koruma Merkezleri (CDC) salgının birkaç hafta daha sürebileceğini bildirdi.

CDC’nin başkan vekili Anne Schuchat, 29 Ocak-3 Şubat haftasında 10 çocuğun daha gripten hayatını kaybettiğini, bu salgında toplamda 63 çocuğun öldüğünü açıkladı.

Schuchat, salgının daha da kötüleşip-kötüleşmeyeceğinin bilinmediğini de belirtti. Daha önceki grip salgınlarının 11 ile 20 hafta arasında sürdüğünü hatırlatan CDC yetkilisi, şu anda 11’inci haftada olduklarına dikkat çekti.

2010’dan bu yana kayıt takibi yapan CDC, grip benzeri belirtilerle hastaneye kaldırılan kişi sayısının rekor düzeyde arttığını bildiriyor.

Salgının, Hawaii ve Oregon dışında tüm eyaletlere yayıldığı da açıklanan veriler arasında.CDC, enfeksiyonun bu hızla yayılması halinde grip sezonunun sonuna gelindiğinde 34 milyon kişinin hastalıktan etkilenmiş olacağı öngörüsünde bulunuyor.

Gribe bağlı yetişkin ölümlerini takip etmeyen CDC, grip aşısı olmak için hala geç olmadığının altını çiziyor. Ancak yetkililer bu yılki aşının, gribe karşı sadece yüzde 30 etkili olduğunu da kabul ediyor.

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