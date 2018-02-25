ABD'de lise öğrencileri güçlü silah lobisine savaş açtı

ABD'nin Florida eyaletinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 17 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından öğrencilerin başlattığı hareket, silah lobisinin siyasetteki rolüyle ilgili tartışmaların alevlenmesine neden oldu. Öğrencilerin eylemlerinin ABD'de yılsonuna doğru yapılacak ara seçimleri de etkileyebileceği belirtiliyor. Saldırıdan kurtulan ancak arkadaşlarını kaybeden öğrencilerin önemli bir kısmı, Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde ilk kez oy kullanacak. Öğrenciler, silah edinme yasalarını sıkılaştırma sözü veren adayları destekleyeceklerini söylüyor ve diğer seçmenlere de aynı şekilde davranmaları çağrısı yapıyor. 19 yaşındaki Nikolas Cruz, 14 Şubat günü Florida eyaletinin Parkland kentinde bulunan Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ne girerek, elindeki silahla ateş açtı. Saldırıda 17 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı. Bu olay, ABD'de bugüne kadar eğitim kurumlarına düzenlenmiş en kanlı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti. Bu saldırının ardından okulları hedef alınan lise öğrencileri, ülke çapında siyasetçilerden silah yasalarının değiştirilmesini talep etmek üzere çeşitli etkinlik ve gösteriler düzenlemeye başladı.

14 Mart'ta okul boykotu çağrısı Öğrenciler, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyada ülke çapındaki tüm öğrencilere 14 Mart günü okulu boykot etme ve 10 gün sonra başkent Washington'da düzenlenecek olan yürüyüşe katılma çağrısı yapıyor. Silah konusu, ülkede kutuplaşmanın en ciddi yaşandığı konular arasında yer alıyor. Amerikalı gençlerden Florida katliamı sonrası 'Bir Daha Asla' kampanyası

Florida'daki okul katliamı: Görevli polis saldırgana 'müdahale etmedi'

Florida'da bir lisede silahlı saldırı: En az 17 kişi hayatını kaybetti

ABD'de silah satın almak ve taşımak anayasal bir hak ve bireysel özgürlük olarak kabul ediliyor. ABD'de silah taşımanın bir hak olduğu ve değiştirilemeyeceği görüşünün en büyük savunucusu da Cumhuriyetçi Parti. Ancak son yıllarda artan silahlı saldırılar, silah satışı üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılması yönündeki taleplerin de daha yüksek sesle dile getirilmesine yol açıyor. Floridalı lise öğrencileri ise bu konuda son 10 günde bazı önemli adımlar atmayı başardı. Öğrenciler, televizyon programlarında silah taşıma hakkını savunan Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyelerini sordukları sert sorularla köşeye sıkıştırmayı başardı. Florida'nın Cumhuriyetçi Valisi Rick Scott, silah sahibi olmak için konulan yaş sınırını 18'den 21'e çıkarma çağrısını desteklediğini açıkladı.