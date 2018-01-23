ABD'de lisede silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı (2)    

* ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

* SALDIRGAN 15 YAŞINDA

Nafiz ALBAYRAK / New YORK, 23 Ocak (DHA) - ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Marshall kasabasında bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye, yaralı sayısı da 19'a yükseldi. Marshall Lisesi'nde meydana gelen saldırının ardından okul, polis ve ilk yardım araçlarıyla çevrildi. Kentucky Valisi Matt Bevin, silahlı saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Bevin, silahlı saldırganın 15 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu belirtti. Saldırının nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.