ABD’de lisede silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı    

Nafiz ALBAYRAK / New YORK, 23 Ocak (DHA) - ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Marshall kasabasında bir lisede meydana gelen silahlı saldırı sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Marshall Lisesi'nde meydana gelen saldırının ardından okul, polis ve ilk yardım araçlarıyla çevrildi.

Kentucky Valisi Matt Bevin, silahlı saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.