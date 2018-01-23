ABD’de lisede silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı    

Nafiz ALBAYRAK / New YORK, 23 Ocak (DHA) - ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Marshall kasabasında bir lisede meydana gelen silahlı saldırı sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Marshall Lisesi'nde meydana gelen saldırının ardından okul, polis ve ilk yardım araçlarıyla çevrildi.
Kentucky Valisi Matt Bevin, silahlı saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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