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ABD’de lisede silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı    

DÜNYA HABERLERİ | 23.01.2018 20:27 | Son Güncelleme 5 saat önce

Nafiz ALBAYRAK / New YORK, 23 Ocak (DHA) - ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Marshall kasabasında bir lisede meydana gelen silahlı saldırı sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Marshall Lisesi'nde meydana gelen saldırının ardından okul, polis ve ilk yardım araçlarıyla çevrildi.

Kentucky Valisi Matt Bevin, silahlı saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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