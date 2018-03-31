ABD'de mahkeme kararı: Memleketine 'kokmuş' diyebilmek yasal hak

ABD'nin Iowa eyaletindeki Sibley kasabasının yetkilileri, kasaba sakini John Harms'a, yaşadığı Sibley kasabasının "kokmuş köpek maması" gibi koktuğunu söylediği için açtıkları davanın düşürülmesini kabul etti.
Federal bir mahkemeye taşınan davada mahkeme, bilgisayar yazılımcısı Harms'ı haklı buldu.
Kasaba yetkilileri, Harms'ın "Sibley, Iowa'ya taşınmalı mısınız?" adlı internet sitesinde yazdıkları hakkında dava açma tehdidinde bulunmuştu.
Harms ise, davanın ifade özgürlüğünün ihlali olduğunu savundu.
Kasaba yetkilileri, Aralık 2017'de 10 gün içinde sitesini yayından kaldırmasını istedi, aksi takdirde mahkemeye gideceklerini söylediler.
Harms internet sitesinde memleketi Sibley'de "iğrenç bir çürümüş kan ve bayat bira kokusunun" hakim olduğunu söylemişti.
Harms'ın bahsettiği kokunun kaynağı ise, kasabadaki bir domuz kanı işleme tesisi.
9 Mart'ta Amerikan Sivil Haklar Birliği (ACLU) Iowa şubesi, Sibley kasabası yetkililerinin Harms'ın anayasadaki misilleme korkusu olmadan hükümeti eleştirme hakkının ihlal edildiğini öne sürerek dava açmıştı.
Mahkeme, Sibley yetkililerinin Harms'a karşı dava tehdidinde bulunmasını yasaklayan bir karar aldı.
Mahkeme ayrıca şu kararları aldı:
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