ABD’de Mahkeme Kararına Rağmen Göçmen Çocukların Bir Kısmı Hala Ailelerinden Ayrı

Adalet Bakanlığı’nın avukatları bu 75 kişiden 38’inin Salı gününün sonuna kadar ailelerine kavuşacağını garanti etmişti. Ayrıca 17 kişinin de DNA sonuçlarının erken gelmesi ve ailelere yönelik suç soruşturmasının tamamlanması halinde ailelerine kavuşabileceği kaydedilmişti.

Hükümet 102 çocuktan oluşan bir listeyle kararı uygulamaya başladı. Güvenlik taramalarının ardından liste 75 kişiye indirildi. Bazı çocukların yanak içinden sıvı alınarak DNA testi uygulandı.

Salı günü kaç çocuğun gözaltı merkezlerinden çıkartıldığı, kaçının ise merkezlerde kalmaya devam ettiği netleşmedi.

5 yaşın altındaki çocukların en geç 14 günde, daha büyük çocuklarınsa en geç 30 günde ailelerine kavuşturulmalarına hükmetmişti.

Başkan Donald Trump’ın “sıfır tolerans” uygulaması kapsamında Amerika’nın güney sınırını yasa dışı yollarla geçerken gözaltına alınan ebeveynlerinden ayrı tutulan çocukların bir kısmı aileleriyle buluştu. Ancak çocukların bir kısmıysa hala gözaltı merkezlerinde.

Ancak hükümet avukatları federal yargıca Trump yönetiminin 5 yaşın altındaki 20 çocuk için konulan zaman sınırına uyamayacağını söyledi. Nedeni de bu çocukların ailelerinin çoktan sınırdışı edilmiş ya da serbest bırakılmış olması. Avukatlar bunların izinin sürülmesinin zaman alacağını kaydetti.

Yargıç Sabraw ise kararda getirilen süre kısıtlamasının esnek ve keyfi olmadığını belirtti.

Başkan Trump’a 5 yaşın altı çocukların tümünün ailelerine ulaştırılmasında konulan süre kısıtlamasına uyulmadığı hatırlatıldığında “Benim bir fikrim var, İnsanlara ülkemize yasa dışı yolardan gelmemelerini söyleyin. Çözüm budur” dedi.

Hükümet sınırda gözaltına alınan ailelere yönelik yapılan katı güvenlik taramasını savunuyor. Hükümete göre bu taramada ciddi suç geçmişi bulunan kişiler tespit edildi, DNA testleri beş çocuğun yanlarındakilerin öz anne babaları olmadığını ortaya koydu. Bir çocuk tacizi vakası da yakalandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan Chris Meekins, “Sürecimiz bazılarının istediği gibi hızlı olmayabilir, ancak çocukları koruduğu kesin” diye konuştu.

Yönetimin karşı karşıya olduğu ikinci önemli tarih 26 Temmuz. Bu tarihte yaşları 5’ten büyük 2 bin ya da daha fazla çocuğun aileleriyle buluşturulması gerekiyor.

