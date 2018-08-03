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ABD'de 'Medya Halkın Düşmanı mı Değil mi?' Polemiği

03.08.2018 22:44 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump ve ekibi, seçim kampanyası döneminden ve göreve geldiği günden bu yana Amerikan basını ile sık sık gerilim yaşıyor. Gerilim, bu kez kendisini Trump'ın kızı ve aynı zamanda danışmanı Ivanka Trump'ın bir röportaj sırasında yaptığı ve babasıyla medya konusunda arasına mesafe koyduğu şeklinde algılanan açıklama üzerinden polemiğe dönüştü.

ABD'de 'Medya Halkın Düşmanı mı Değil mi?' Polemiği

Başkan Donald Trump daha önce medya için halkın düşmanı ifadesini kullanmıştı. Kızı ve danışmanı Ivanka Trump ise Axios adlı internet sitesine verdiği demeçte babasıyla arasına bu konuda mesafe koydu. Röportaj sırasında Ivanka Trump'a babasının "Medya halkın düşmanı" ifadelerine katılıp katılmadığı soruldu. Ivanka Trump "Hayır katılmıyorum" diye cevapladı soruyu. Ivanka Trump, babasının medya ile ilgili bugüne kadar dile getirdiği şikayetlerin bir kısmına katıldığını söyledi ancak gazetecileri kınamaktan kaçındı. Ivanka Trump, "Ben de bu süreçte kendimle ilgili tamamen doğru olmadığını düşündüğüm haberlerden nasibimi aldım. O nedenle insanların hedef alındıkları zaman neden kaygı duyduklarına ilişkin bir hassasiyetim var. Ama medyanın halkın düşmanı olduğu kanısında değilim" dedi. Ivanka Tarump bu sözleriyle Başkan'ın görüşünü paylaşmadığını kamuoyu önünde dile getiren Trump Yönetim'inden ilk yetkili oldu.

Ivanka Trump'ın bu sözleri Beyaz Saray brifingi sırasında sözcü Sarah Sanders'a da soruldu. Daha önce Başkan Trump’la da önceki bir basın toplantısında söz düellosu yaşayan CNN Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta, sözcüyü Ivanka Trump'ın medya konusundaki değerlendirmeleri konusunda sıkıştırdı. Acosta, sözcüye Trump'ın "Medya halkın düşmanıdır" görüşünü paylaşıp paylaşmadığını sordu. Sözcü Sanders ise hararetli geçen basın brifinginde soruya doğrudan ve net şekilde cevap vermekten kaçındı. "Ben Başkan adına konuşmak üzere buradayım. Başkan bu konudaki yorumunu açık ve net şekilde dile getirdi" dedi. Sözcü Sanders, Trump'ın medyanın kendisiyle ilgili olumsuz haberlerine duyduğu tepkiye de hak verdi. Sanders, "Medya beni de daha önce pek çok kez hedef aldı. Hatta bildiğim kadarıyla ABD tarihinde gizli servis koruması talebinde bulunan ilk Beyaz Saray sözcüsüyüm. Medya Başkana ve bu yönetimdeki herkese sözlü şekilde saldırmayı sürdürüyor. Bu ülkede kullanılan söylem ve dilde bizim olduğu kadar medyanın da sorumluluğu var" diye konuştu. O hararetli anların ardından CNN muhabiri Acosta brifingi terk etti

ABD Başkanı Donald Trump ise, dün kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın medya konusundaki sözlerini Twitter üzerinden değerlendirdi. Kızının sözleri için "Medya halkın düşmanı mı sorusuna hayır diyerek doğru bir cevap verdi" dedi ancak yalan habercilikle suçladığı medya organlarına bir kez daha yüklendi. "Medyanın büyük çoğunluğunu oluşturan yalan haber halkın düşmanı" mesajını paylaştı. Yani ABD Başkanı bir anlamda kızı ve danışmanıyla aslında bu konuda çok büyük bir görüş ayrılığı olmadığının mesajını verdi.

Ivanka Trump'ın babası ile arasına bu derecede olmasa da mesafe koyduğu bir diğer iç politika başlığı da göçmen konusu. Ivanka Trump, göçmen çocukların sınırda ailelerinden alınması politikası konusunda Beyaz Saray'ın politikasına bir nebze daha yakın durdu ancak sözleri duygusal izler de taşıyordu. Ailelerin ayrılması konusunda, daha yumuşak bir söylem benimseyen Slovenya doğumlu First Lady Melania Trump'ın tonuna yakın bir ton kullandı. Ivanka Trump, "Ailelerin birbirinden ayrılmasına şiddetle karşıyım. Ben de bir göçmen kızıyım. Annem Komünist Çek Cumhuriyeti'nde büyüdü. Ama biz kanunlar ülkesiyiz. Çocukların insan kaçakçılarının eline düşmesi, çakallarla bu ülkeye girmesi ya da çocukların bu tehlikeli yolculuğu tek başlarına yapması riskini taşıyan davranışları teşvik etme konusunda çok dikkatli olmalıyız" diye konuştu. Ivanka Trump, "Bunlar kolay sorunlar değil. Ben de ülkedeki diğer insanlar gibi bu sorunları duygusal şekilde deneyimliyorum" ifadelerini kullandı.

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