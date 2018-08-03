ABD'de 'Medya Halkın Düşmanı mı Değil mi?' Polemiği

Başkan Donald Trump daha önce medya için halkın düşmanı ifadesini kullanmıştı. Kızı ve danışmanı Ivanka Trump ise Axios adlı internet sitesine verdiği demeçte babasıyla arasına bu konuda mesafe koydu. Röportaj sırasında Ivanka Trump'a babasının "Medya halkın düşmanı" ifadelerine katılıp katılmadığı soruldu. Ivanka Trump "Hayır katılmıyorum" diye cevapladı soruyu. Ivanka Trump, babasının medya ile ilgili bugüne kadar dile getirdiği şikayetlerin bir kısmına katıldığını söyledi ancak gazetecileri kınamaktan kaçındı. Ivanka Trump, "Ben de bu süreçte kendimle ilgili tamamen doğru olmadığını düşündüğüm haberlerden nasibimi aldım. O nedenle insanların hedef alındıkları zaman neden kaygı duyduklarına ilişkin bir hassasiyetim var. Ama medyanın halkın düşmanı olduğu kanısında değilim" dedi. Ivanka Tarump bu sözleriyle Başkan'ın görüşünü paylaşmadığını kamuoyu önünde dile getiren Trump Yönetim'inden ilk yetkili oldu.

Ivanka Trump'ın bu sözleri Beyaz Saray brifingi sırasında sözcü Sarah Sanders'a da soruldu. Daha önce Başkan Trump’la da önceki bir basın toplantısında söz düellosu yaşayan CNN Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta, sözcüyü Ivanka Trump'ın medya konusundaki değerlendirmeleri konusunda sıkıştırdı. Acosta, sözcüye Trump'ın "Medya halkın düşmanıdır" görüşünü paylaşıp paylaşmadığını sordu. Sözcü Sanders ise hararetli geçen basın brifinginde soruya doğrudan ve net şekilde cevap vermekten kaçındı. "Ben Başkan adına konuşmak üzere buradayım. Başkan bu konudaki yorumunu açık ve net şekilde dile getirdi" dedi. Sözcü Sanders, Trump'ın medyanın kendisiyle ilgili olumsuz haberlerine duyduğu tepkiye de hak verdi. Sanders, "Medya beni de daha önce pek çok kez hedef aldı. Hatta bildiğim kadarıyla ABD tarihinde gizli servis koruması talebinde bulunan ilk Beyaz Saray sözcüsüyüm. Medya Başkana ve bu yönetimdeki herkese sözlü şekilde saldırmayı sürdürüyor. Bu ülkede kullanılan söylem ve dilde bizim olduğu kadar medyanın da sorumluluğu var" diye konuştu. O hararetli anların ardından CNN muhabiri Acosta brifingi terk etti