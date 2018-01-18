HABER

ABD’de Meksika Duvarı Bilmecesi

18.01.2018 23:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

Beyaz Saray Genel Sekreteri’nin “Başkan’ın duvar konusundaki görüşleri değişti” açıklamasına Trump’tan yalanlama geldi.

Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin, "Donald Trump Meksika sınırına duvar inşa etme sözü verdiğinde tamamen bilgilendirilmemişti” sözleri üzerine ABD Başkanı açıklama yaptı. Trump, Meksika'ya duvar örme fikrini, aklına geldiği ilk günden beri değiştirmediğini söyledi.

Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gerekli durumlara göre duvarın bazı bölümlerinde diğer taraf görülebilecek, dağ, çorak arazi, nehir gibi doğal koruma alanlarında duvar inşa edilmeyecek” diye yazdı.

Çarşamba günü Fox televizyonunda konuşan John Kelly, Trump'ın Meksika sınırında duvar inşasıyla ilgili görüşlerinin değişim sürecinden geçtiğini söylemişti.

Kelly görüştüğü Demokrat Kongre üyelerine, "Başkan'ın içinden geçtiği evrimsel bir süreç var. Kampanya sürecinde tamamen bilgi sahibi olmadan herkesin bir şeyler söylediğini anlattım” demişti.

Kelly, duvarın maliyetinin nasıl karşılanacağı ile ilgili ise, "Doğrudan hükümetinden olmasa da Meksika'dan bir şekilde gelir elde edebiliriz” diye konuşmuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail özür diledi!

İsrail özür diledi!

Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

Papa Francesco'nun zor anları! Neye uğradığını şaşırdı

Papa Francesco'nun zor anları! Neye uğradığını şaşırdı

KKTC'den AB'ye uyarı

KKTC'den AB'ye uyarı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.