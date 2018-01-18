ABD’de Meksika Duvarı Bilmecesi

Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin, "Donald Trump Meksika sınırına duvar inşa etme sözü verdiğinde tamamen bilgilendirilmemişti” sözleri üzerine ABD Başkanı açıklama yaptı. Trump, Meksika'ya duvar örme fikrini, aklına geldiği ilk günden beri değiştirmediğini söyledi.
Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gerekli durumlara göre duvarın bazı bölümlerinde diğer taraf görülebilecek, dağ, çorak arazi, nehir gibi doğal koruma alanlarında duvar inşa edilmeyecek” diye yazdı.
Çarşamba günü Fox televizyonunda konuşan John Kelly, Trump'ın Meksika sınırında duvar inşasıyla ilgili görüşlerinin değişim sürecinden geçtiğini söylemişti.
Kelly görüştüğü Demokrat Kongre üyelerine, "Başkan'ın içinden geçtiği evrimsel bir süreç var. Kampanya sürecinde tamamen bilgi sahibi olmadan herkesin bir şeyler söylediğini anlattım” demişti.
Kelly, duvarın maliyetinin nasıl karşılanacağı ile ilgili ise, "Doğrudan hükümetinden olmasa da Meksika'dan bir şekilde gelir elde edebiliriz” diye konuşmuştu.
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