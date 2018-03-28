ABD’de Nüfus Sayımına Vatandaşlık Sorusu Ekleme Kararı Tartışma Yarattı

Trump yönetiminin 2020’de yapılacak nüfus sayımına vatandaşlık durumuyla ilgili soru ekleme kararı Kongre’de ve ülke genelinde bölünmelere neden oldu. Demokratlar, böyle bir sorunun eklenmesinin sonuçları çarpıtabileceği ve milyonlarca kişiye sağlanan devlet fonlarında değişikliğe neden olabileceği uyarısında bulunurken, bazı Cumhuriyetçiler ise kararın “ortak aklın” gereği olduğunu savunuyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ülkede bir sonraki nüfus sayımının vatandaşlık statüsüyle ilgili bir soruyu da içereceğini duyurmuştu. ABD Nüfus Sayım Dairesi her 10 yılda bir ülke genelinde nüfus sayımı düzenliyor ve bir sonraki sayımın 2020’de yapılması planlanıyor. Sayımda sorulacak soruları hazırlamak için süre Cumartesi günü doluyor.

Ross Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, sözkonusu soruyu Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine sayıma dahil etmeyi seçtiğini kaydetti. Ross, Bakanlığın, azınlıkların oy kullanma hakkını koruyan bir yasayı daha iyi uygulamak için vatandaşlık verilerine ihtiyaç duyduğunu söylediğini belirtti.