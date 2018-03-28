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ABD’de Nüfus Sayımına Vatandaşlık Sorusu Ekleme Kararı Tartışma Yarattı

28.03.2018 18:01 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ülkede bir sonraki nüfus sayımının vatandaşlık statüsüyle ilgili bir soruyu da içereceğini duyurdu. Demokratlar, sorunun, sonuçları çarpıtabileceği ve milyonlarca kişiye sağlanan devlet fonlarında değişikliğe neden olabileceği uyarısında bulunuyor

ABD’de Nüfus Sayımına Vatandaşlık Sorusu Ekleme Kararı Tartışma Yarattı

Trump yönetiminin 2020’de yapılacak nüfus sayımına vatandaşlık durumuyla ilgili soru ekleme kararı Kongre’de ve ülke genelinde bölünmelere neden oldu. Demokratlar, böyle bir sorunun eklenmesinin sonuçları çarpıtabileceği ve milyonlarca kişiye sağlanan devlet fonlarında değişikliğe neden olabileceği uyarısında bulunurken, bazı Cumhuriyetçiler ise kararın “ortak aklın” gereği olduğunu savunuyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ülkede bir sonraki nüfus sayımının vatandaşlık statüsüyle ilgili bir soruyu da içereceğini duyurmuştu. ABD Nüfus Sayım Dairesi her 10 yılda bir ülke genelinde nüfus sayımı düzenliyor ve bir sonraki sayımın 2020’de yapılması planlanıyor. Sayımda sorulacak soruları hazırlamak için süre Cumartesi günü doluyor.

Ross Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, sözkonusu soruyu Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine sayıma dahil etmeyi seçtiğini kaydetti. Ross, Bakanlığın, azınlıkların oy kullanma hakkını koruyan bir yasayı daha iyi uygulamak için vatandaşlık verilerine ihtiyaç duyduğunu söylediğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da sayıma “vatandaş mısınız?” sorusunun eklenmesini savunarak, bunun, göçmen topluluklarına federal yardımların azalmasına neden olacağı fikrini reddetti.

Kongre’deki Cumhuriyetçiler ise, Ticaret Bakanlığı’na göre 100 yılı aşkın süre yürürlükte kaldıktan sonra 1950’de terkedilen bir uygulamayı tekrar getiren kararı memnuniyetle karşıladı.

Teksas eyaletinden Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz, “Amerikan siyaseti üzerinde geniş çaplı etkileri olacağını düşünürseniz, nüfus sayımında toplanan verilerin güvenilir olması zorunlu. Vatandaşlık konusunda da bir sorunun olması, makul, ortak aklın gereği bir ekleme” diye konuştu.

Ancak Demokratlar, sorunun ters etki yaracağı görüşünde; belgesiz göçmenleri ve vatandaşların aile üyelerini nüfus sayımına yanıt vermekten caydıracağını, bu durumun da sonuçların doğruluğuna zarar vereceğini öne sürüyor.

Kongre’deki Nüfus Sayım Grubu’nun Eş Başkanı Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Carolyn Maloney, “2020’de eksik ya da adil olmayan bir sayımı kabul edemeyiz

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