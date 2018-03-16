ABD’de Nüfus Yaşlanıyor

ABD’de 2030’da yaşlı nüfusun ilk kez genç nüfusu geçmesi bekleniyor.

ABD Nüfus Dairesi’nden yapılan açıklamada, 1946 ile 1964 yılları arasında doğan ve “baby boomer” olarak bilinen neslin 2030’a kadar tamamen 65 yaş üstü olacağı, bunun da her beş Amerikalıdan birinin emeklilik yaşına gelmesi demek olduğuna dikkat çekti.

Nüfusbilimci Jonathan Vespa, “Bu neslin yaşlanması, gelecek on yıllarda ABD tarihinde ilk kez yaşlı nüfusun genç nüfusu geçeceği anlamına geliyor. 2035’te 65 yaş üstü insan sayısının 78 milyon, 18 yaş altı nüfusun 76 milyon 400 milyon olacağını öngörüyoruz” dedi.

Araştırmaya göre, 2030’larda nüfus yavaş da olsa artmayı sürdürecek. ABD Nüfus Dairesi, doğumlardan daha çok uluslararası göçle büyüyecek olan nüfusta daha çok ırksal ve etnik çeşitlilik görüleceğini, bunun da ülke için bir ilk olacağını kaydetti.

Doğum oranı, uluslararası göçten dört kat daha fazla olacak; ancak ölüm oranları doğumları dengeleyecek.

ABD Nüfus Dairesi’ne göre 2060 yılına gelindiğinde şu an 326 milyon olan ABD nüfusu 78 milyon artarak 404 milyona ulaşacak. Nüfusun 400 milyonu açması da 2058 yılında olacak.

Bugün 38 olan ortalama yaş, 2060’ta 43’e yükselecek. Bu yükselme ekonomi için zorluk yaratacak zira 2060’ta her bir emekli sadece iki buçuk çalışana denk gelecek.

Ve ırksal dağılım. Nüfusun en çok artan kısmı, iki-üç ırkın karıştığı melezler olacak. Nüfus Dairesi’ne göre Asyalılar ve Latin kökenlilerin de hızla artması bekleniyor. ABD’de 2020’de 199 milyon olması beklenen beyaz nüfus ise 2060’da 179 milyona düşecek.