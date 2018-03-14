ABD’de Öğrenciler Sokaklarda

ABD’nin Florida eyaletindeki bir okulda çoğu öğrenci 17 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya tepkiler sürüyor.

Ülke genelinde öğrenciler Amerika'daki silah şiddetini protesto eylemleri düzenliyor.

Eylemde öğrenciler derslerini bırakıp okulun dışına çıkarak silah şiddetine duydukları öfkeyi dile getiriyor.

Organizatörler, ülke genelinde 3 bine yakın bu tür eylemin planlandığını, bunun bugüne kadarki en büyük öğrenci eylemi olduğunu belirtiyor.

Okul yönetimlerinin eylemlere yaklaşımında farklılıklar dikkat çekti. Bazıları öğrencileri tavır ortaya koymalarından dolayı kutlarken, disiplin cezasıyla tehdit edenler de oldu.

Ancak binlerce öğrenci ülke genelinde sokaklara dökülerek silah kontrolü tedbirlerinin artırılmasına verdikleri önemi gösterdi.

Başkent Washington’da da çok sayıda öğrenci Beyaz Saray önünde toplandı. Öğrenciler ellerinde pankartlar ve attıkları sloganlarla silah kontrolü düzenlemelerinin bir an önce hayata geçirilmesine desteklerini ifade etti.

Eylemde güçlü silah lobisi Ulusal Silah Birliği (NRA) karşıtı sloganlar da atıldı. Beyaz Saray dışındaki gösteri sırasında Başkan Donald Trump Los Angeles’ta bulunuyordu.

Geçen ay Florida’daki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 14’ü öğrenci 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonrası ülkede silah kullanımı yasasıyla ilgili tartışmalar alevlenmişti.

Florida’da silah satışına yaş sınırlaması getiren bir yasa eyalet meclisinde kabul edilmişti.

Olaydan sonra yakalanan ve saldırıyı düzenlediğini itiraf ettiği açıklanan 19 yaşındaki Nicolas Cruz için savcılar ölüm cezası istiyor.