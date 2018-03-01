ABD’de Öğretmen Lisede Ateş Açtı Silah Tartışmaları Alevlendi

ABD’deki okul saldırılarının ardından Başkan Donald Trump’ın önlem olarak öğretmenleri silahlandırma teklifinin yarattığı tartışmalar sürerken, Georgia eyaletinde bir lise öğretmeninin sınıfta ateş açmakla suçlanması tartışmaları daha da artırdı.
Atlanta kentindeki Dalton Lisesi’nde sosyal araştırmalar öğretmeni Jesse Randal Davidson olay sonrası tutuklanırken, öğrencileri sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi.
Chondi Chastain adlı öğrenci Twitter mesajında, “Dalton lisesindeki en favori öğretmenim kapıya barikat kurdu ve ateş etmeye yeltendi. Yağmurda okulun arka kapısından kaçmak zorunda kaldık. Öğrenciler birbirini eziyordu, çığlık atıyordu. Öğretmenleri silahlandırmanın bizi daha emniyetli kıldığını hadi şimdi söyle” diye yazdı. Chastain’in mesajı kısa süre içinde binlerce kez paylaşıldı.
Okulun aslında sevilen öğretmenlerinden biri olan 53 yaşındaki Davidson, bir sınıfın içerisine barikat kurup el tabancasıyla ateş açmakla suçlanıyor. Olayda öğrencilerin kendilerini dışarı attığı ya da sınıflara ve spor salonunun soyunma odasına sığındıkları belirtiliyor. Öğretmen Davidson, 30 ila 45 dakika süren gerilimin ardından tutuklandı. Dalton polis müdürü Bruce Frazier, öğretmenin neden böyle bir harekete giriştiğinin hala gizemini koruduğunu söyledi.
Dalton polisi, son yıllarda iki kez sözkonusu öğretmenin tuhaf davranışlarının tespit edildiğini ve halisünasyon görüyor olabileceğinin rapor edildiğini belirtti. Ancak okul müdürü Steve Bartoo, Davidson’ı “mükemmel bir öğretmen” olarak niteledi ve “Bildiğim kadarıyla görevini yapmaya elverişliydi” dedi.
Lisede dersler bir günlük iptal edilirken, 2 bin civarındaki öğrenciye de yas danışmanıyla konuşma imkanı tanındı, eşyalarını almaları için okula uğramalarına izin verildi.
Dalton’daki bazı öğrenciler Twitter üzerinden öfkelerini ortaya koyarken, aralarında olayın sahnelenmiş olabileceğini sorgulayanlar bile oldu. Florida’da 17 kişinin öldüğü Marjory Stoneman Douglas lisesi öğrencisi Emma Gonzalez, Twitter’de Kongre üyelerine“Tanrı aşkına bizi dinleyin, Amerika’nın öğrencileri sizin için bu kadar mı az anlam ifade ediyor?” diye çıkıştı.
Dalton öğrencisi Nathangal Lopez, öğrenciler ve öğretmenlerle spor salonunun soyunma odasına sığındıkları sırada çektiği bir fotoğrafı paylaşarak, “Bizim başımıza bunlar gelmemeli. Bir yerlerde bir Kongre üyesinin birşeyler yapmasını umuyorum” dedi.
Lopez, ilk başta öğretmenleri silahlandırmanın iyi bir fikir olabileceğini düşündüğünü ama bu olaydan sonra buna tamamen karşı olduğunu belirtti.
Öğrencilerden Chastain de Associated Press’e demecinde, öğretmen Davidson’ın kendisinin, öğretmenleri silahlandırmanın kötü bir fikir olduğunu söylediğini aktardı.
Chastain, “Okullarda silahlara yer olmamalı. Okulda kendimizi güvende hissetmemiz en basit öğrenci hakkımız ve öğretmenler silahlandırılırsa kendimi emniyette hissetmem” diye konuştu.
Polis, Davidson’ın öğrencileri yaralamak istediği izlenimi vermediğini, müdür odaya girmeye çalıştığında bir pencerenin dışına ateş açtığını söyledi.
Verilen bilgiye göre, olay sabah 11.30 civarında meydana gelirken, öğrenciler müdüre sınıfa giremediklerini rapor etti.
Bunun üzerine okul müdürü Bartoo, sınıfın önüne gelerek kapıyı açmaya çalıştı ancak öğretmen hemen müdahale ederek kapının açılmasına izin vermedi ve “gidin, buraya gelmeyin” diye bağırdı. Bunun üzerine Bartoo anahtarla kapıyı açmaya çalıştı ancak Davidson bu sefer “gelmeyin buraya, silahım var” diye çıkıştı. Tam o esnada da pencereden dışarıya ateş açtı.
Yerel medyaya göre, rahat karakterli ve akıllı birisi olarak tanınan Davidson 2012’te okulun en iyi öğretmeni seçilmişti. Davidson, silah içeren ağır saldırı, terör tipi tehdit ve eylemler sergilemek, okulda silah taşımak ve kasıtlı suistimal dahil 6 suçlamadan yargılanıyor.
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