ABD’de Öğretmen Lisede Ateş Açtı Silah Tartışmaları Alevlendi

ABD’deki okul saldırılarının ardından Başkan Donald Trump’ın önlem olarak öğretmenleri silahlandırma teklifinin yarattığı tartışmalar sürerken, Georgia eyaletinde bir lise öğretmeninin sınıfta ateş açmakla suçlanması tartışmaları daha da artırdı. Atlanta kentindeki Dalton Lisesi’nde sosyal araştırmalar öğretmeni Jesse Randal Davidson olay sonrası tutuklanırken, öğrencileri sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Chondi Chastain adlı öğrenci Twitter mesajında, “Dalton lisesindeki en favori öğretmenim kapıya barikat kurdu ve ateş etmeye yeltendi. Yağmurda okulun arka kapısından kaçmak zorunda kaldık. Öğrenciler birbirini eziyordu, çığlık atıyordu. Öğretmenleri silahlandırmanın bizi daha emniyetli kıldığını hadi şimdi söyle” diye yazdı. Chastain’in mesajı kısa süre içinde binlerce kez paylaşıldı. Okulun aslında sevilen öğretmenlerinden biri olan 53 yaşındaki Davidson, bir sınıfın içerisine barikat kurup el tabancasıyla ateş açmakla suçlanıyor. Olayda öğrencilerin kendilerini dışarı attığı ya da sınıflara ve spor salonunun soyunma odasına sığındıkları belirtiliyor. Öğretmen Davidson, 30 ila 45 dakika süren gerilimin ardından tutuklandı. Dalton polis müdürü Bruce Frazier, öğretmenin neden böyle bir harekete giriştiğinin hala gizemini koruduğunu söyledi.

Dalton polisi, son yıllarda iki kez sözkonusu öğretmenin tuhaf davranışlarının tespit edildiğini ve halisünasyon görüyor olabileceğinin rapor edildiğini belirtti. Ancak okul müdürü Steve Bartoo, Davidson’ı “mükemmel bir öğretmen” olarak niteledi ve “Bildiğim kadarıyla görevini yapmaya elverişliydi” dedi. Lisede dersler bir günlük iptal edilirken, 2 bin civarındaki öğrenciye de yas danışmanıyla konuşma imkanı tanındı, eşyalarını almaları için okula uğramalarına izin verildi. Dalton’daki bazı öğrenciler Twitter üzerinden öfkelerini ortaya koyarken, aralarında olayın sahnelenmiş olabileceğini sorgulayanlar bile oldu. Florida’da 17 kişinin öldüğü Marjory Stoneman Douglas lisesi öğrencisi Emma Gonzalez, Twitter’de Kongre üyelerine“Tanrı aşkına bizi dinleyin, Amerika’nın öğrencileri sizin için bu kadar mı az anlam ifade ediyor?” diye çıkıştı. Dalton öğrencisi Nathangal Lopez, öğrenciler ve öğretmenlerle spor salonunun soyunma odasına sığındıkları sırada çektiği bir fotoğrafı paylaşarak, “Bizim başımıza bunlar gelmemeli. Bir yerlerde bir Kongre üyesinin birşeyler yapmasını umuyorum” dedi.