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ABD'de Öğretmenler Sokaklarda

11.04.2018 16:33 | Son Güncelleme

West Virginia eyaletinde maaş zammı talebiyle gösteri yapan öğretmenlerin elde ettikleri başarı, Oklahoma ve Kentucky eyaletlerindeki öğretmenleri de sokağa döktü. Öğretmenler, eyaletlerin eğitime daha fazla fon ayırması talebiyle ders bırakma eylemi yaptı. Arizonalı öğretmenler de ücretlerinden şikayetçi

ABD'de Öğretmenler Sokaklarda

West Virginia eyaletinde maaş zammı talebiyle gösteri yapan öğretmenlerin elde ettikleri başarı, Oklahoma ve Kentucky eyaletlerindeki öğretmenleri de sokağa döktü. Öğretmenler, eyaletlerin eğitime daha fazla fon ayırması talebiyle ders bırakma eylemi yaptı. Arizonalı öğretmenler de ücretlerinden şikayetçi.

Amerika'nın en yoksul eyaletlerinden biri olan West Virginia'da öğretmenlerin dokuz gün süren grevden sonra yüzde 5'lik maaş zammı alması üzerine Oklahoma ve Kentucky'de de öğretmenlerharekete geçti.

Ulusal Eğitim Birliği Başkanı Lily Eskelse Garcia, ”Bu ilkbahar bizler için çok farklı. Bazı öğretmenlerimiz buna eğitim baharı," diyor.

Oklahomalı siyasetçiler, eyalet çapındaki öğretmen eylemlerini sona erdirmek amacıyla bir gelir paketi üzerinde çalışıyor. Yerli kabilelere sağlanan kumarhane işletmeciliği imtiyazının kapsamını genişletmek ve internet alışverişine ek vergi getirmek, önerilerden ikisi.

Kentucky eyaletindeki öğretmenler, emekli maaşlarında yapılan kesintileri protesto ediyor. Grev tehdidinde bulunan Arizonalı öğretmenlerse yüzde 20'lik maaş zammı istiyor.

Urban Enstitüsü'nden Kim Rueben, ”Öğretmenler maaş artışı alamamaktan bıktı. Çoğu eyalette Büyük Buhran'dan bu yana eğitim bütçelerinin azaldığı görülüyor. Öğretmenler basında ekonomik iyileşmeyle ilgili haberleri izliyor ama bunun maaşlarına yansımadığını görüyor,” diyor.

Amerika'da eğitim kurumlarının fonları yerel yönetimler ve eyaletlerce karşılanıyor. Brookings Enstitüsü'nden Michael Hansen, Oklahoma ve Arizona'nın çok ciddi vergi kesintileriyle karşı karşıya kaldığını söylüyor.

Brookings Enstitüsü'nden Michael Hansen, ”Bu iki eyalet, ekonomik gerilemeden hemen sonra eğitim maliyetlerinde büyük kesintiye gitti. Buna vergi indirimleri de eklenince ekonomi iyiye gitse bile bu iki eyalet eskisi kadar çok fon alamamaya başladı. Bu da bütçeyi darboğaza soktu,” diyor.

Lily Eskelsen Garcia’ya göre, eyalet yöneticilerinin mevcut bütçe çerçevesinde hareket etmek zorunda kalması mantıklı: ”Ancak örneğin Oklahoma'daki petrol şirketlerine büyük vergi indirimleri sağlar, eyalet gelirini azaltır, bütçe üzerinde oynama yapar, sonra da bu büyük şirketlerden vergi almazsanız gelirinizi alatmış olursunuz. Yöneticiler sanki eyalet geliri sihirli bir şekilde ortalıktan kaybolmuş gibi yapıp bize 'elimizde avucumuzda olan bu' diyor. Halbuki bu durum kendilerinin eseri.”

Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi, 2016-2017 eğitim yılı için ana okulundan lise son sınıfa kadar öğretmenlerin ortalama ulusal maaşının yılda 59 bin dolar olarak belirlemişti. Oysa bu rakam West Virginia'da ortalama 45 bin, Kentucky'de 52 bin, Arizona'daysa 47 bin dolar.

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