ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

Son Güncelleme 29 dakika önce DÜNYA HABERLERİ | 24.01.2018 08:04 |29 dakika önce

ABD'de bir panele katılan Ortadoğu uzmanı Michael Doran, ABD'nin Suriye'de yeni bir düzen kurma arayışında Türkiye yerine terör örgütü PYD/PKK ile çalışmasını eleştirerek, "Barack Obama döneminden itibaren PYD'nin PKK'dan farklı bir şey olduğu söylendi. Kendimizi kandırıyor olmalıyız. Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız." dedi.

Washington merkezli Hudson Enstitüsü tarafından düzenlenen "Türkler, Kürtler ve Suriye'de Yeni Bir Düzen Arayışı" başlıklı panel, Hudson Enstitüsü Kıdemli Ortadoğu Uzmanları Michael Doran ve Eric Brown'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı Harekatı"nın masaya yatırıldığı panelde Doran, ABD'nin yanlış bir Suriye politikası izlediğini belirtti. "KENDİMİZİ KANDIRIYOR OLMALIYIZ" Doran, "Şu anda PYD/PKK konusu, Türkiye ile ABD arasındaki en önemli sorunların başında geliyor. Eğer bu sorun ortadan kalksa birçok şey daha kolay olurdu. Barack Obama döneminden itibaren PYD'nin PKK'dan farklı bir şey olduğu söylendi. Kendimizi kandırıyor olmalıyız. Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız." değerlendirmesini yaptı. ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarlarını, Türkiye'nin hayati çıkarlarını göz önünde bulundurmadan değerlendirmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Doran, "Türkiye bölgedeki en önemli ortaklarımızdan biri. Eğer Türkiye'yi yabancılaştırırsak durum daha da kötüye gidebilir. Barack Obama'nın son derece kısa vadeli yaklaşımından bugün stratejik bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Bizim bugünkü ikilemimiz budur." diye konuştu.