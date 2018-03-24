ABD'de on binlerce kişi bireysel silahlanmaya karşı meydanlarda

ABD Başkanı Donald Trump adına açıklama yapan Beyaz Saray, binlerce kişinin toplandığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada da 'anayasal haklarını kullanan cesur genç Amerikalıları takdir ettiğini' söyledi.

Eylemciler, ABD hükümetine tüm saldırı silahlarının yasaklanması dâhil bir dizi önlem alınması çağrısında bulunuyor.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington DC olan gösteriler, ülkenin farklı eyaletlerinde 800'den fazla yerde de düzenleniyor. Ayrıca Londra, Edinburgh, Cenevre ve Sydney'de de silahlanma karşıtları sokaklarda.

'March For Our Lives' (Hayatımız için Yürüyüş) gösterileri, geçen ay Florida'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin ölümünün ardından organize edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yüzbinlerce kişi bireysel silahlanmaya karşı ülkenin dört bir yerinde protesto gösterileri için meydanlarda.

Açıklamada, alınan önlemler arasında okullarda güvenliğin artırılması, öğrenciler, çalışanlar ve memurlar için de eğitimler verileceği belirtildi.

Ayrıca, silah satın alacakların adli sicillerinin de daha ayrıntılı incelenmesi için bir takım düzenlemeler getirileceği ifade edildi.

Silah lobisi güçlü

Amerikan kamuoyu saldırı silahlarının yasaklanması konusunda ikiye bölünmüş durumda. ABD anayasası uyarınca silah satın almak ve taşımak bir hak ve bireysel özgürlük olarak kabul ediliyor.

Ayrıca ülkenin en büyük silah lobisi National Rifle Association (NRA) da ülkenin en etkili kuruluşları arasında.

ABD'de silah taşımanın bir hak olduğu ve değiştirilemeyeceği görüşünün en büyük savunucu da Cumhuriyetçi Parti.

Son yıllarda artan silahlı saldırılar, silah satışı üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılması yönündeki taleplerin de daha yüksek sesle dile getirilmesine yol açtı.

Organizatörler, Washington'da 500 bin kişinin toplanmasını beklediklerini, bu yürüyüşün geçen sene düzenlenen Kadın Yürüyüşü'nden sonraki en büyük kalabalık gösteri olabileceğini söyledi.