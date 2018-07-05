ABD’de Oy Kullanan Türklerin Sayısında Rekor Artış

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz yıllara göre yurt dışında yaşayan Türklerin seçimlere katılım oranı yükseldi. ABD’de yaşayan Türk seçmenler ise seçimlere katılım oranını dörde katlayarak yeni bir rekora imza attı. 2014 yılında yurt dışında yaşayan Türklere oy kullanma hakkı tanınmasıyla sandık başına giden ABD’deki Türk seçmenlerin seçimlere katılım oranı yüzde 11.8 ile sınırlı kalmıştı. ABD’de kayıtlı Türk seçmenlerin 24 Haziran’da seçimlere katılım oranı 2014 yılında yapılan seçimlere göre dört misli artış gösterdi. 24 Haziran’da yapılan seçimlerde ABD’de Washington, New York, Los Angeles, Miami, Boston, Chicago ve Houston’daki Türk temsilciklerinde kurulan 16 sandıkta, kayıtlı 106.228 seçmenden 31.420 kişi oy kullandı. Tatil sezonu olması nedeniyle gümrük kapılarında ve Türkiye’nin diğer yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanan Amerika’daki seçmen sayısında adeta patlama yaşandı. ABD’ye kayıtlı Türk seçmenlerden 14.884 kişi oylarını ABD’deki temsilcilikler yerine gümrük kapılarında kullanmayı tercih etti.

24 Haziran’da ABD’de kayıtlı Türk seçmenlerin sayısının toplamı 46.304 kişiye, seçimlere katılım oranı ise yüzde 43.56’ya yükseldi. New York yerine Toronto’da oy kullandılar ABD’de kayıtlı Türk seçmenlerin özellikle coğrafi şartlar göze alındığında seçimlere yoğun bir ilgi gösterdiği ifade edildi. New York eyaletinde yaşayan Türklerden, Kanada sınırına yakın kentlerde yaşayanların tercihi de New York kentinde oy kullanmak yerine sınırı geçip kentlerine oldukça yakın olan Toronto oldu. ABD’de Türklerin seçimlere katılım oranı yüzde 50’ye ulaştı ABD’de kayıtlı Türk seçmenlerin tatil sezonu olması nedeniyle Türkiye başta Avrupa ülkelerindeki bir çok temsilcilikte oy kullandıkları ifade edildi. ABD’deki Türk seçmenlerin diğer temsilciliklerde kullandıkları oylar hesaba katıldığında yüzde 43.56 olarak açıklanan resmi katılım oranının yüzde 50’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Boston’da rekor katılım ABD’deki Türk seçmenlerden sandığa en fazla ilgi gösteren Boston Başkonsolosluğuna kayıtlı seçmenler oldu. Boston’a bağlı seçmenlerin seçime katılım oranı yüzde 59.4 olarak gerçekleşti.

ABD’de en fazla Türk seçmenin olduğu New York Başkonsolosluğunda kayıtlı 39.997 seçmenin 12.845’i kurulan beş ayrı sandıkta oy verdi. Temsilcilikte katılım oranı yüzde 32.11 olarak gerçekleşti. New York Başkonsolosluğuna kayıtlı seçmenlerden 4.052 kişi de oylarını gümrük kapılarında kullandı. Gümrük kapılarında kullanılan oy oranı yüzde 10.13 oldu. New York’a kayıtlı seçmenlerden toplamda 16.897 kişi oy verdi. Seçimlere katılım oranı yüzde 42.25 oldu. Washington Büyükelçiliğine kayıtlı 14.199 seçmenden 4.190’nı kurulan iki sandıkta oy verdi. Oy kullanma oranı yüzde 29.51 oldu. Gümrük kapılarında ise 1.564 seçme oy verdi. Gümrük kapılarında oy kullanma oranı 11.01 oldu. Washington Büyükelçiliğine bağlı seçmenlerde toplamda 5.754 kişi oy verdi. Oy kullanma oranı yüzde 40.52 olarak gerçekleşti. Boston Başkonsolosluğuna kayıtlı 7.326 seçmenden 3.110’u kurulan iki sandıkta oy kullandı. Boston Başkonsolosluğuna kayıtlı seçmenlerden temsilcilikte oy kullanan seçmenlerin katılım oranı yüzde 42.45 oldu. Boston Başkonsolosluğuna kayıtlı Türk seçmenlerden 1.242 kişi oylarını gümrük kapılarında kullandı. Boston Başkonsolosluğuna kayıtlı Türk seçmenlerin gümrük kapılarında oy kullanma oranı yüzde 16.95 oldu. Boston Başkonsolosluğuna kayıtlı seçmenlerin 4.352’si oy kullandı. Seçimlere katılım oranı yüzde 59.4 olarak gerçekleşti.