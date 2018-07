ABD’de Oy Kullanan Türklerin Sayısında Rekor Artış

24 Haziran’da yapılan seçimlerde ABD’de Washington, New York, Los Angeles, Miami, Boston, Chicago ve Houston’daki Türk temsilciklerinde kurulan 16 sandıkta, kayıtlı 106.228 seçmenden 31.420 kişi oy kullandı.

ABD’de kayıtlı Türk seçmenlerin özellikle coğrafi şartlar göze alındığında seçimlere yoğun bir ilgi gösterdiği ifade edildi. New York eyaletinde yaşayan Türklerden, Kanada sınırına yakın kentlerde yaşayanların tercihi de New York kentinde oy kullanmak yerine sınırı geçip kentlerine oldukça yakın olan Toronto oldu.

New York yerine Toronto’da oy kullandılar

ABD’de en fazla Türk seçmenin olduğu New York Başkonsolosluğunda kayıtlı 39.997 seçmenin 12.845’i kurulan beş ayrı sandıkta oy verdi. Temsilcilikte katılım oranı yüzde 32.11 olarak gerçekleşti. New York Başkonsolosluğuna kayıtlı seçmenlerden 4.052 kişi de oylarını gümrük kapılarında kullandı. Gümrük kapılarında kullanılan oy oranı yüzde 10.13 oldu. New York’a kayıtlı seçmenlerden toplamda 16.897 kişi oy verdi. Seçimlere katılım oranı yüzde 42.25 oldu.

Washington Büyükelçiliğine kayıtlı 14.199 seçmenden 4.190’nı kurulan iki sandıkta oy verdi. Oy kullanma oranı yüzde 29.51 oldu. Gümrük kapılarında ise 1.564 seçme oy verdi. Gümrük kapılarında oy kullanma oranı 11.01 oldu. Washington Büyükelçiliğine bağlı seçmenlerde toplamda 5.754 kişi oy verdi. Oy kullanma oranı yüzde 40.52 olarak gerçekleşti.

Boston Başkonsolosluğuna kayıtlı 7.326 seçmenden 3.110’u kurulan iki sandıkta oy kullandı. Boston Başkonsolosluğuna kayıtlı seçmenlerden temsilcilikte oy kullanan seçmenlerin katılım oranı yüzde 42.45 oldu. Boston Başkonsolosluğuna kayıtlı Türk seçmenlerden 1.242 kişi oylarını gümrük kapılarında kullandı. Boston Başkonsolosluğuna kayıtlı Türk seçmenlerin gümrük kapılarında oy kullanma oranı yüzde 16.95 oldu. Boston Başkonsolosluğuna kayıtlı seçmenlerin 4.352’si oy kullandı. Seçimlere katılım oranı yüzde 59.4 olarak gerçekleşti.