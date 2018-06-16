ABD’de Oy Kullanmak İçin Son İki Gün

ABD’deki Türk seçmenlerin, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yedi ayrı temsilcilikte kurulan sandıklarda 9 Haziran’dan itibaren başlayan oy verme işlemi yarın sona erecek. ABD’de yaşayan ve seçmen kütüğüne kayıtlı olan 106.305 Türk seçmen, Washington Büyükelçiliği, New York, Boston, Houston, Los Angeles, Miami ve Chicago başkonsolosluklarından herhangi birinde son iki günde oylarını kullanabilecek. Oy verme işlemi yarın gece (Pazar) 21:00’da sona erecek. Eğer sandıklarda yığılma olursa, oy verme işlemlerinin sona ermesi için süre 11:55’e kadar da uzatılabilecek. ABD’deki Türk seçmenler eğer ülke dışındalarsa belirlenen gümrük kapılarında yada Türkiye’nin dünyanın herhangi bir ülkesinde belirlen yurt dışı temsilciliklerinde yarın akşama kadar oylarını kullanabilme imkanına sahipler. ABD’de temsilciliklerde oy vermeyen kayıtlı seçmenler 24 Haziran günü saat 17:00’a kadar belirlenen gümrük kapılarında oylarını kullanabilecek. ABD’de kaç seçmen oy kullandı?

ABD’de kayıtlı 106.301 Türk seçmenden temsilciliklerde oy verme işleminin başladığı 9 Haziran tarihinden itibaren oy kullananların sayısı ilk yedi günde 20.212’ye ulaştı. ABD’ye kayıtlı Türk seçmenlerden 4.046 kişide (7- 14 Haziran tarihi itibarıyla) oylarını gümrük kapılarında kullandı. Bugüne kadar ABD’de kayıtlı oy kullanan toplam seçmen sayısı 24.758 kişi oldu. Oy verme işleminin sona ereceği son iki gün öncesinde ABD’de Türk seçmenlerin sandığa gitme oranı en az yüzde 26 oranında gerçekleşti. Son iki günde, yedi ayrı temsilcilikte yoğun oy verme işleminin beklendiğini kaydeden siyasi partilerin sandık görevlileri, seçimlere katılım oranının 16 Nisan 2017’deki Anayasa Referandumuna katılım oranının çok daha üstünde olacağı görüşünde. Hangi temsilcilikte kaç oy kullanıldı? 7 Haziran’da gümrük kapılarında 9 Haziran’dan itibaren de temsilciliklerde kurulan sandıklarda oy veren ABD’deki Türk seçmenlerin kayıtlı oldukları temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullandığı oylar bu gün itibariyle şöyle: