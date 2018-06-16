ABD’de Oy Kullanmak İçin Son İki Gün

ABD’deki Türk seçmenlerin, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yedi ayrı temsilcilikte kurulan sandıklarda 9 Haziran’dan itibaren başlayan oy verme işlemi yarın sona erecek.
ABD’de yaşayan ve seçmen kütüğüne kayıtlı olan 106.305 Türk seçmen, Washington Büyükelçiliği, New York, Boston, Houston, Los Angeles, Miami ve Chicago başkonsolosluklarından herhangi birinde son iki günde oylarını kullanabilecek.
Oy verme işlemi yarın gece (Pazar) 21:00’da sona erecek. Eğer sandıklarda yığılma olursa, oy verme işlemlerinin sona ermesi için süre 11:55’e kadar da uzatılabilecek.
ABD’deki Türk seçmenler eğer ülke dışındalarsa belirlenen gümrük kapılarında yada Türkiye’nin dünyanın herhangi bir ülkesinde belirlen yurt dışı temsilciliklerinde yarın akşama kadar oylarını kullanabilme imkanına sahipler.
ABD’de temsilciliklerde oy vermeyen kayıtlı seçmenler 24 Haziran günü saat 17:00’a kadar belirlenen gümrük kapılarında oylarını kullanabilecek.
ABD’de kaç seçmen oy kullandı?
ABD’de kayıtlı 106.301 Türk seçmenden temsilciliklerde oy verme işleminin başladığı 9 Haziran tarihinden itibaren oy kullananların sayısı ilk yedi günde 20.212’ye ulaştı.
ABD’ye kayıtlı Türk seçmenlerden 4.046 kişide (7- 14 Haziran tarihi itibarıyla) oylarını gümrük kapılarında kullandı.
Bugüne kadar ABD’de kayıtlı oy kullanan toplam seçmen sayısı 24.758 kişi oldu. Oy verme işleminin sona ereceği son iki gün öncesinde ABD’de Türk seçmenlerin sandığa gitme oranı en az yüzde 26 oranında gerçekleşti.
Son iki günde, yedi ayrı temsilcilikte yoğun oy verme işleminin beklendiğini kaydeden siyasi partilerin sandık görevlileri, seçimlere katılım oranının 16 Nisan 2017’deki Anayasa Referandumuna katılım oranının çok daha üstünde olacağı görüşünde.
Hangi temsilcilikte kaç oy kullanıldı?
7 Haziran’da gümrük kapılarında 9 Haziran’dan itibaren de temsilciliklerde kurulan sandıklarda oy veren ABD’deki Türk seçmenlerin kayıtlı oldukları temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullandığı oylar bu gün itibariyle şöyle:
Washington Büyükelçiliğine kayıtlı 14.201 seçmenden 2.799 kişi temsilcilikte, 437 kişi de gümrük kapılarında oy verdi. Temsilciliğe bağlı kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 3.236 kişi oldu.
New York Başkonsolosluğuna kayıtlı 40,003 seçmenden 8,520 kişi temsilcilikte kurulan beş ayrı sandıkta, 1,047 kişide gümrük kapılarında oy verdi. New York’ta kayıtlı oy kullanan seçmen sayısı 9,567 kişi oldu.
Boston Başkonsolosluğuna kayıtlı 7.327 seçmenden ilk hafta temsilcilikte kurulan iki sandıkta oy kullanan seçmen sayısı 2.152 kişi oldu. Boston Başkonsolosluğuna kayıtlı Türk seçmenlerden 379 kişide oylarını çeşitli gümrük kapılarında kullandı. Boston Başkonsolosluğuna kayıtlı seçmenlerden 2.531 kişi şimdiye kadar oy vermiş oldu.
Houston Başkonsolosluğuna kayıtlı 8.283 seçmenden temsilcilikte kurulan sandıkta ilk yedi günde 1.572 kişi oy verdi. Houston’a kayıtlı seçmenlerden 423’ü de oylarını gümrük kapılarında kullandı. Houston’a kayıtlı toplam 1.995 kişi oy kullandı.
Los Angeles Başkonsolosluğuna kayıtlı 17.598 Türk seçmenden 2.531 kişi ilk yedi günde temsilcilikte kurulan üç sandıkta oylarını kullandı. Los Angeles’a kayıtlı Türk seçmenlerden 734 kişi de gümrük kapılarında oy verdi.Los Angeles’a kayıtlı toplam 3.265 kişi oy kullandı.
Miami Başkonsolosluğuna kayıtlı 8.532 seçmenden 1.427 kişi temsilcilikte, 531 kişi de gümrük kapılarında oy kullandı. Miami’ye kayıtlı 1958 kişi oy kullanmış oldu.
Chicago Başkonsolosluğuna kayıtlı 10.307 seçmenden temsilcilikte, 1.713 kişi temsilcilikte, 495 kişi de gümrük kapılarında oy kullandı. Chicago’ya kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 2.208 kişi oldu.
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