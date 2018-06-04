HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD'de 'özel af' tartışması

04.06.2018 20:31 | Son Güncelleme

Rusya'nın ABD'de seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla süren soruşturma nedeniyle zor günler geçiren Başkan Trump, kendisi hakkında af çıkarma yetkisine sahip olduğunu söyledi.

ABD'de 'özel af' tartışması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesi ile ilgili yürütülen soruşturmada kusurlu bulunursa kendisi hakkında "başkanlık özel affı" çıkarabileceğini ifade etmesi ülkede hukuk tartışmalarını başlattı.

Trump, bugün Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Birçok hukuçunun da belirttiği üzere, kendim hakkında mutlak bir şekilde Af çıkarma hakkım bulunuyor, ama yanlış bir şey yapmadıysam bunu neden yapayım ki?" ifadelerini kullandı.

Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibinde yer alan Demokrat Partili 13 Kongre üyesini "öfkeli" ve "kafası karışık" olarak nitelendiren ABD Başkanı, yaşananları da "cadı avı" olarak değerlendirdi.

Bunu takiben yeni bir mesaj daha yayınlayan Trump, Özel Yetkili Savcı Mueller'in göreve getirilişi ile ilgili olarak "anayasaya aykırı" ifadesini kullandı. Başkan, "Buna rağmen oyuna karışmıyoruz, çünkü Demokratların aksine, biz yanlış bir şey yapmadık" açıklamasında bulundu.

Yetki tartışmaları

Trump'ın bugünkü mesajları üzerine ABD'de hukukçular, Rusya soruşturması sonrası kusurlu bulunması durumunda gerçekten sadece Başkan'ın yetkisi dahilinde olan "özel affı” kendisi için işletip işletemeyeceği tartışmaları başladı.

Başkan'ın avukatlarından ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, Pazar günü ABC televizyonuna yaptığı değerlendirmede, eğer gerekli görürse Trump'ın kendini affedebileceğini ama bunu "yapacağını zannetmediğini" belirtti.

Ancak Demokrat Partililier bu değerlendirmeye karşı çıkıyor. Demokrat Partili Temsiciler Meclisi üyesi Ted Deutch, Trump'ın Twitter mesajına aynı platformdan yanıt vererek, "Bir şeyi hatırlatmama izin verin, monarşik bir yönetim altında yaşamıyoruz ve siz de kral değilsiniz" ifadesini kullandı.

Harward Üniversitesi anayasa hukuku profesörü Laurence Tribe da Trump'ın sözlerini "gülünç" ve "yasal fantezi" olarak değerlendirdi.

"Azil süreci başlayabilir"

Trump'ın avukatı Giuliani, ayrıca NBC televizyonuna verdiği bir röportajda Başkan'ın kendisini affetmesini beklemediğini kaydetti ve "Kendini affetmesi akla hayale sığmaz ve yaşanması durumunda doğrudan azil süreci başlatılabilir" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, "özel af yetkisini geçtiğimiz dönemde birkaç kere kullanmıştı. Trump, seçim döneminde kampanya finansmanı kurallarında hile yaptığı kanıtlanan muhafazakar Dinesh D'Souza'yı affetti. Başkan ayrıca seçim döneminde kendisine destek veren ve "ırkçı fişleme" yaptığı gerekçesiyle mahkûm olan Arizona eyaleti şerifi Joe Arpaio'yu da geçen sene affetmişti.

AP,rtr/ÇÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
Trump’ın Başkanlık Koltuğundaki 500. GünüTrump’ın Başkanlık Koltuğundaki 500. Günü
Merkel ve Netanyahu İran’ı görüştüMerkel ve Netanyahu İran’ı görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

İlginizi Çekebilir

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Twitter'dan flaş karar, Başbakanın hesabı kapatıldı

Twitter'dan flaş karar, Başbakanın hesabı kapatıldı

HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak

HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak

Ürdün Başbakanı istifa etti!

Ürdün Başbakanı istifa etti!

Bomba belge iddiası! Hepsini paylaştı

Bomba belge iddiası! Hepsini paylaştı

Bu küçük canavara dikkat! Konuşamaz hale getirdi!

Bu küçük canavara dikkat! Konuşamaz hale getirdi!

Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!

Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.