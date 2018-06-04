ABD'de 'özel af' tartışması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesi ile ilgili yürütülen soruşturmada kusurlu bulunursa kendisi hakkında "başkanlık özel affı" çıkarabileceğini ifade etmesi ülkede hukuk tartışmalarını başlattı.

Trump, bugün Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Birçok hukuçunun da belirttiği üzere, kendim hakkında mutlak bir şekilde Af çıkarma hakkım bulunuyor, ama yanlış bir şey yapmadıysam bunu neden yapayım ki?" ifadelerini kullandı.

Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibinde yer alan Demokrat Partili 13 Kongre üyesini "öfkeli" ve "kafası karışık" olarak nitelendiren ABD Başkanı, yaşananları da "cadı avı" olarak değerlendirdi.

Bunu takiben yeni bir mesaj daha yayınlayan Trump, Özel Yetkili Savcı Mueller'in göreve getirilişi ile ilgili olarak "anayasaya aykırı" ifadesini kullandı. Başkan, "Buna rağmen oyuna karışmıyoruz, çünkü Demokratların aksine, biz yanlış bir şey yapmadık" açıklamasında bulundu.

Yetki tartışmaları