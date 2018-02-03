ABD'de Özel Üretim Bira Sektöründe Büyük Patlama

Amerika’da bira endüstrisi son 20 yılda büyük atılım yaptı.

Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, 2001 yılına oranla Amerika’daki özel üretim bira yapan yer sayısı 7 kart artmış durumda.

2016 yılında ülke genelindeki özel üretim bira yapan yer sayısı 2843’e ulaştı. En yüksek artış 2013 ve 2014 yıllarından yaşandı.

Colorado ve California bira üretimi konusunda 2006 yılında en yüksek üretim merkezi artışlarını sağlayarak ilk sırada yer aldı. Colorado’da 27, California’da 45 yeni üretim merkezi faaliyete geçti. Bu rakam 2016 yılında Colorado’da 204’e California’da 333’e ulaştı. Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre 10’dan daha az sayıda özel bira üretim noktası bulunan eyalet sayısı sadece birkaç tane. Son yıllarda hiçbir eyalette bu yerlerin sayılarında düşüş görülmedi.

Bira Üreticileri Birliği verilerine göre 2016 yılında bira satışları sabit kalırken özel üretim biralarda yüzde 6,2’lik bir artış görüldü. Benzer şekilde ihraç edilen bira miktarı da yüzde 7 oranında arttı. Amerika’daki bira pazarının 107,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.