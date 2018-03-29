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ABD'de polis pantolonu inik halde yürüyen siyah adamı öldürdü

29.03.2018 09:20 | Son Güncelleme

ABD'nin Houston kentinde bir polis memuru, trafikte pantolonu inik halde yürüyen bir silahsız bir siyah erkeği silahla ateş ederek öldürdü. Danny Ray Thomas adlı kurbanın eşinin iki yıl önce çocuklarını öldürdüğü ve depresyonda olduğu belirtildi.

ABD'nin Houston kentinde bir polis memuru, trafikte pantolonu inik halde yürüyen bir silahsız bir siyah erkeği silahla ateş ederek öldürdü.

Polis aracındaki kamerada 34 yaşındaki Danny Ray Thomas, bir polis memuruna doğru, pantolonu inik halde yürürken görülüyor.

Kendisi de siyah olan polis memuru Cameron Brewer'in ateş açmadan önce "Yere yat" diye bağırdığı duyuluyor.

Thomas'ın ailesi çocuklarının depresyon tedavisi gördüğünü söyledi.

Kızkardeşi Kita Thomas-Smith Houston Belediyesi'nde yapılan toplantıda ağlayarak siyasetçileri "polis zulmüne" karşı birşeyler yapmaya çağırdı.

Belediye Başkanı Sylvester Turner da "Kesinlikle acınızı hissediyorum. Alınan her yaşam için üzgünüz" dedi.

Smith daha sonra yaptığı açıklamada "Planlı cinayet gibi. Polise doğru yürüdüğü, koşmadığı, zarar verme niyeti olmadığı çok net şekilde gözüküyor" dedi.

Olay soruşturulurken, yanında şok tabancası da bulunan Brewer idari izne çıkartıldı.

'Eşi çocuklarını öldürdü'

Houston Polisi'nden yapılan açıklamada, Thomas'ın yoğun trafik bulunan bir kavşakta yürürken görüldüğü, Brewer'ın da kendisini pantolonu ayaklarına kadar inik, kendi kendine konuşurken ve geçen araçlara vururken gördüğü" belirtildi.

Açıklamada "Thomas daha sonra beyaz bir araca vurdu, şöför dışarı çıktı ve şüpheliyle kavga etti. Güvenliğini tehdit altında hisseden polis memuru silah kullandı ve Thomas'ı bir kez göğsunden vurdu" denildi.

Bir görgü tanığı tarafından çekilen başka bir videoda da, etraftakilerin polisin Thomas'ın üzerinde şok tabancası kullanacağını tahmin ettiği duyuluyor.

Olayı filme alan Kaaryn Young "Şok tabancasıyla vurulmak üzere" diyor ve hemen ardından silah sesi duyuluyor. Daha sonra Young "Adamı vurdu mu? Şok tabancası kullanmalıydı. Sokak ortasında adamı vurmamalıydı" diyor.

Akrabalarına göre eşi Thomas bir uyuşturucu suçundan hapisteyken 2016'da iki çocuklarını öldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD siyahi cinayeti

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
amerikan polisi sürekli etnik kıyım yapıyor ama buna bi isyan eden görülmedi hala güzelim ülkemizde...isteseler belden aşağı vurabilirlerdi yada caydırıcı havaya ateş edebilirlerdi ama yapmadılar tüm dünyanın baş belazı amerika ve babası israil cehennem olun inşallah
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