ABD'de polise silahlı saldırı!

ABD’nin Colorado eyaletinin Denver kentinde polise gelen bir ihbar sonrasında olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı.

Douglas Polis Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırgan bir polis şefini öldürdükten sonra 4 polis ve 2 sivili vatandaşı yaraladığı bildirildi.

Saldırganın ise polis tarafından olay yerinde öldürüldüğü duyuruldu. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

NEW YORK'TA ÖNLEM

New York polisi kutlamaların yapılacağı Times Meydanına girişine yoğun güvenlik önlemleri altında izin veriyor. New York polisi günler öncesinden bu yılki kutlamalar için ekstra güvenlik önlemleri aldı. Bombalı araçla yapılabilecek saldırıları önlemek amaçlı güvenlik yetkilileri, Times meydanına çıkan yollara kum dolu onlarca kamyon, beton bloklar ve polis araçları yerleştirdi. Sokaklar araç trafiğine kapatıldı. New York eyaletine araç trafiğine müsaade edilmiyor. Halk toplu taşıma araçlarını kullanarak New York Time Square meydanına ulaşmaya çalışıyor.

İHA