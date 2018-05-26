ABD'de Ramazan Paketleri Hayat Kolaylaştırıyor

Müslümanlar için Ramazan ayı ihtiyacı olanlara yardım etmek için bir fırsat. Islamic Relief USA adlı ABD İslami Yardım Derneği, binlerce özel Ramazan paketini ihtiyacı olanlara dağıtıyor. Başkent Washington’a komşu Alexandria’da faaliyet gösteren dernek, dünya genelinde 40’tan fazla ülkeye Ramazan yardımı gönderiyor. Bu yardım paketleri Washington’da da birçok ailenin hayatını kolaylaştırıyor.

Virginia, Falls Church’teki Dar ül-Hicrah İslam Merkezi’nden Faslı Melike Abumarek, caminin İslami Yardım Derneği’nden alıp kendilerine ilettiği yemeklerin ailesindeki beş kişi için büyük fark yarattığını söyledi: ‘‘Pirinç, şeker ve yağ gibi temel malzemelerle yemek yapıyoruz. Yemeklerin yakınlarda yaşayan ve ihtiyacı olan arkadaşlarıma da çok faydası dokunuyor.’’

İslam Merkezi’nin sosyal hizmetler bölümüne göre yemek yardımı alanların bir kısmı Latin Amerikalı, bir kısmıysa Irak ve Suriye’den gelen mülteciler.

Sosyal Hizmetler Başkanı Tahani Jabarin, ‘‘En çok Suriyeliler’e yemek dağıtılıyor. Özellikle aile reisinin iş aradığı ve master derecesi olan kişilerin bile iş bulup evine yemek götüremediği aileleri görmek çok üzücü,’’ diyor.