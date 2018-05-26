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ABD'de Ramazan Paketleri Hayat Kolaylaştırıyor

26.05.2018 18:38 | Son Güncelleme

ABD İslami Yardım Derneği, binlerce özel Ramazan paketini ihtiyacı olanlara dağıtıyor. Başkent Washington’a komşu Alexandria’da faaliyet gösteren dernek, dünya genelinde 40’tan fazla ülkeye Ramazan yardımı gönderiyor. Bu yardım paketleri Washington’da da birçok ailenin hayatını kolaylaştırıyor

ABD'de Ramazan Paketleri Hayat Kolaylaştırıyor

Müslümanlar için Ramazan ayı ihtiyacı olanlara yardım etmek için bir fırsat. Islamic Relief USA adlı ABD İslami Yardım Derneği, binlerce özel Ramazan paketini ihtiyacı olanlara dağıtıyor. Başkent Washington’a komşu Alexandria’da faaliyet gösteren dernek, dünya genelinde 40’tan fazla ülkeye Ramazan yardımı gönderiyor. Bu yardım paketleri Washington’da da birçok ailenin hayatını kolaylaştırıyor.

Virginia, Falls Church’teki Dar ül-Hicrah İslam Merkezi’nden Faslı Melike Abumarek, caminin İslami Yardım Derneği’nden alıp kendilerine ilettiği yemeklerin ailesindeki beş kişi için büyük fark yarattığını söyledi: ‘‘Pirinç, şeker ve yağ gibi temel malzemelerle yemek yapıyoruz. Yemeklerin yakınlarda yaşayan ve ihtiyacı olan arkadaşlarıma da çok faydası dokunuyor.’’

İslam Merkezi’nin sosyal hizmetler bölümüne göre yemek yardımı alanların bir kısmı Latin Amerikalı, bir kısmıysa Irak ve Suriye’den gelen mülteciler.

Sosyal Hizmetler Başkanı Tahani Jabarin, ‘‘En çok Suriyeliler’e yemek dağıtılıyor. Özellikle aile reisinin iş aradığı ve master derecesi olan kişilerin bile iş bulup evine yemek götüremediği aileleri görmek çok üzücü,’’ diyor.

Ramazan’dan önce İslami Yardım Derneği’nden gönüllüler Virginia’daki bu depoda yardım malzemelerini paketledi. Ramazan boyunca bin kutu da Washington bölgesindeki Müslüman olmayan sosyal hizmetler gruplarına dağıtılıyor.

ABD İslami Yardım Derneği'nden Said Durrah, ‘‘Yardımı din, renk ya da inanca göre yapmıyoruz. Bu misyonumuzun bir parçası. Bugün aldıkları kutular Ramazan için dağıtılsa da bunlar farklı inançlardan tüm aileler için…’’ şeklinde konuşuyor.

Bazıları aileleri ve arkadaşlarıyla gönüllü olarak yardıma geliyor.

Serene Daoud, ‘‘İnsanlara yardım etme hissini seviyorum. Özellikle de bu ayda, çünkü şimdi Ramazan ve Ramazan’da iyi insanlar olmak zorundayız,’’ şeklinde konuşuyor.

Shama İslam, ‘‘İslamın temellerinden biri yardımdır. Biz de burada bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz,’’ diyor.

Hana Bensadık Güney Virginia’dan buraya uzun bir yol gelmiş: ‘‘Ben ve ailem beş saatlik yolu aşmaya ve buraya gelmeye karar verdik, bu yardım çalışmasının içinde olmak istedik. Amacımız fark yarattığını bildiğimiz ve insanların hayatında günden güne etkisi olan bir şey yapmak.’’

İslam Merkezi’nde Touris Sadık, yardım için minnettar: ‘‘Ramazan ayında aileme ve bana çok yardım eden bu yemek paketleri için İslami Yardım Derneğiu’ne teşekkür ederim.’’

Sadık, ailesiyle birlikte oruçlarını açtıkları zaman sofralarında bu yardım yemeğinin büyük katkısı olduğunu söylüyor.

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