HABER

ABD'de 'şaşkınlık' yaratan olay

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 22:31 | Son Güncelleme 8 saat önce

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'in, emekli olacağı mart ayını beklemeden mevcut görevinden ayrılma kararı aldığı bildirildi.

AA muhabirine açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir FBI yetkilisi, McCabe'in ayrılacağı haberlerini doğruladı. Buna göre mart ayında normal emeklilik süresi gelen ve görevi bırakması beklenen McCabe'in, kalan tüm izinlerini kullanmak suretiyle bugünden itibaren aktif görevinden ayrıldığı öğrenildi.

FBI "ŞAŞKIN"

McCabe'in görevden ayrılışının FBI'da şaşkınlık yarattığı ve Direktör Yardımcısının mart ayında kadar koltuğunda oturmaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Beklenenden yaklaşık 2 ay önce koltuğundan ayrılan McCabe, Rusya soruşturması kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhuriyetçilerin yoğun eleştirilerine maruz kalıyordu. Soruşturmanın, Demokratların Başkan adayı Hillary Clinton'la ilgili e-posta bölümünde aktif görev alan McCabe, o dönemdeki açıklamalarıyla Trump'la karşı karşıya gelmişti.

Aralık ayında Amerikan medyasına yansıya haberlerde McCabe'in mart ayındaki emeklilik süresi dolduğunda görevi bırakmaya kesin olarak karar verdiği iddia edilmişti.

Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak 17 Mayıs 2017 tarihinde Robert Mueller'i atamıştı.

Menbiç satrancı! Kim geri adım atacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD istifa

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

-40 derecede mini etek giyen kızın bacakları dondu!

-40 derecede mini etek giyen kızın bacakları dondu!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Kist ameliyatında ölüme soruşturma

Kist ameliyatında ölüme soruşturma

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gözün aydın TÜRKİYE Abdnin fbı başkanını istifa ettirdin
Diğer Haberler
Son dakika! Suudi Arabistan'a balistik füze fırlatıldı

Son dakika! Suudi Arabistan'a balistik füze fırlatıldı

Independent'ın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk: Ruslar hala Afrin'de

Independent'ın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk: Ruslar hala Afrin'de

2011'den 2018'e Özgür Suriye Ordusu'nun dönüşümü

2011'den 2018'e Özgür Suriye Ordusu'nun dönüşümü

Süper Mavi Kanlı Ay Tutulması yarın

Süper Mavi Kanlı Ay Tutulması yarın

Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.