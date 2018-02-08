ABD’de Siber Dolandırıcılık Çetesine Büyük Darbe

Amerika’da federal savcılar, küresel siber suçlar soruşturması kapsamında 530 milyon doların üzerinde dolandırıcılık yapan 36 kişi hakkında suç duyurunda bulundu.

Küresel siber suç şebekesi oldukları iddiasıyla suçlanan 36 kişinin Amerika, Avustralya, Fransa, İtalya, Kosova, Sırbistan ve İngiltere uyruklu olduğu açıklandı.

Amerika Adalet Bakanlığı, davayı bugüne kadar soruşturduğu en büyük siber dolandırıcılık davası olarak nitelendiriyor.

Adalet Bakanlığı yetkilisi Derek Benner, bilgisayar korsanlarının ve insanların kimlik bilgilerini çalan kişilerin çok sayıda masum Amerikalı’ya zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda ABD’nin finans sistemine ve küresel ticaretine yönelik de ciddi hasar verdiğini belirtti. Yetkili, söz konusu suçu işleyenlerin yurt dışındaki bilgisayar ekranlarının arkasına saklanacaklarını zannederek yanıldıklarını da bu küresel operasyonun ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Şebeke üyelerinin başkalarına ait kimlik bilgileri, banka kartı ve kredi kartı numaralarıyla, bankacılık bilgilerini çalmak için otomatik satış sitelerini kullandıkları iddia ediliyor.

Soruşturmayı yürüten savcılar şebekenin bugüne dek 530 milyon dolarlık siber dolandırıcılık yaptığını, yakalanmadıkları takdirde bu rakamın 2,2 milyar doları bulabileceğini belirtti.