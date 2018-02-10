ABD’de Şiddetli Kar Fırtınası Hayatı Olumsuz Etkiledi

ABD’nin orta batı eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Chicago’da kar kalınlığı 23 santimetreye ulaşırken, doğuda New York ve New England’a doğru ilerleyen fırtına yüzünden yüzlerce uçuş seferi aksadı.
Kar yağışı Amerika’nın üçüncü büyük kenti Chicago’daki buzlanan yollarda çok sayıda kazaya neden oldu. Fırtına, Montana eyaletinin batısından Michigan eyaletinin güneyine kadar olan bölgede hayatı felç etti.
Chicago’daki meteoroloji yetkilileri, kentte 2016 sonlarından bu yana en yoğun kar yağışının meydana geldiğini bildirdi.
Michigan eyaletindeki Detroit’te de yetkililer, kar kalınlığının saatte 2,5 santimetreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.
Meteoroloji yetkilileri, bazı bölgelerdeyse kar kalınlığının 36 santimetreye ulaşabileceğini, yoğun kar yağışının Cumartesi erken saatlerde New York ve New England’ı etkilemesinin beklendiğini belirttiler.
Chicago, Detroit ve Milwaukee’de hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.
Flightaware.com sitesine göre, kar fırtınası nedeniyle 1250 civarında uçak seferi iptal edilirken, Chicago ve Detroit’teki havaalanlarında yaklaşık her beş seferden biri iptal oldu.
Bölgedeki birçok kesimde hava sıcaklığının eksi 18 dereceye düşmesi beklenirken, yetkililer yollarda görüş mesafesinin sınırlanacağı uyarısında bulunuyor.
Kış koşulları nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında da Iowa eyaletinde 6, Missouri’de 2 ve Montana’da bir kişi hayatını kaybetti.
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