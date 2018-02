ABD'de silah lobisi geri adım atmıyor

Boykot büyüyor

ABD'de silah lobisine karşı boykot ise büyüyor. Sosyal medyadaki boykot çağrıları üzerine ardı ardına çok sayıda firma NRA üyelerine özel indirimlere son verdiğini duyurdu. Bunlar arasında Delta ve United Airlines gibi havayolları; Herz, Avis, Enterprise ve Budget gibi dünya çapında araç kiralama şirketleri, Wyndham ve Best Western gibi otel zincirleri de bulunuyor. Antivirüs yazılımı Norton ile tanınan bilişim şirketi Symantec ve sigorta firması MetLife da boykotta yer almıştı. First National Bank of Omaha da müşterilerden gelen geri bildirimler göz gönüne alınarak NRA markalı kredi kartlarının yenilenmeyeceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump bugün Washington'da eyalet valileriyle bir araya gelerek silah kontrolüyle ilgili yaşanan sorunları değerlendirecek.

dpa,Reuters,AFP/BW,GY

©Deutsche Welle Türkçe