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ABD'de silah lobisine karşı boykot büyüyor

24.02.2018 18:21 | Son Güncelleme

Çok sayıda şirket Florida'daki okul saldırısının ardından başlatılan boykot çağrıları üzerine, ülkenin en büyük silah lobisi Ulusal Silah Birliği ile ilişkilerini kesti.

ABD'de silah lobisine karşı boykot büyüyor

ABD'de geçtiğimiz haftalarda 17 kişinin hayatını kaybettiği Florida'daki okul saldırısının ardından bireysel silahlanmaya karşı başlatılan kampanyalar güçleniyor. Şirketler boykot çağrıları üzerine ülkenin en büyük silah lobisi olan Ulusal Silah Birliği (NRA) ile ilişkilerini kesmeye başladı.

Kayda değer sayıda şirket NRA üyelerine özel indirimlerine son verdi. Bunlar arasında Herz, Avis, Enterprise ve Budget gibi dünya çapında araç kiralama şirketleri de var. Antivirüs yazılımı Norton ile tanınan bilişim şirketi Symantec de boykotta yer aldı.

First National Bank of Omaha da müşterilerden gelen geri bildirimler göz gönüne alınarak NRA markalı kredi kartlarının yenilenmeyeceğini duyurmuştu.

Wyndham ve Best Western gibi otel zincirleri de artık NRA ile ilişkileri olmadığını açıkladı.

NRA üyeleri, sağlık sigortasından şarap kulüplerine kadar NRA'in işbirliği içinde olduğu çok sayıda şirket ve kuruluşun hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabiliyordu.

Sosyal medya üzerinden yayılan NRA'e yönelik boykot çağrıları, bireysel silahlanmanın daha sıkı denetlenmesi talebiyle başlatılmıştı. Kullanıcılar NRA ile ilişkileri olan şirketlere #BoycottNRA (NRA'yı boykot et) etiketiyle mesajlar göndermeye başlamıştı.

NRA'in destekçisi olan Cumhuriyetçi Parti üyesi Florida Valisi Rick Scott da giderek artan kamuoyu baskısı üzerine, silah satın alabilmek için gereken minimum yaşı 18'den 21'e çıkarma çağrısını desteklediğini açıkladı.

ABD'de silah lobisi daha önce de silahlı saldırıların ardından tepkilerle karşılaşıyordu. Ancak ilk kez çok sayıda büyük şirketin de boykota katıldığı bu denli büyük bir kampanya düzenleniyor.

New York Eyalet Üniversitesinden siyaset bilimci Bob Spitzer, boykot kampanyasının Florida'daki saldırıdan kurtulan öğrencilerin gösterdiği dayanışmanın ürünü olduğunu belirterek, sonucunu görmek için henüz erken olduğunu ifade etti.

Boykotun şu an için yetersiz olduğuna işaret eden Spitzer, "Eğer en fazla bu noktaya ulaşabilecekse, muhtemelen kayda değer bir etkisi olmayacaktır. Daha çok şirket katılırsa olumsuz bir imaj (NRA üzerinde) yaratılabilir" dedi.

"Suç silahlanmada değil"

NRA'den şirketlerin ilişiğini kesmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak NRA, Twitter hesabından saldırıların nedeninin silahlanma olmadığını savundu. NRA paylaştığı tweette "Suçu silahlara atmak mantıklı bir tepki değil. Öncelikle silahlar kendi kendilerine suç işlemez, FBI'ın raporlarına göre, ABD'de her yıl cinayetlerin yüzde 3'ünden daha azı ateşli silahlarla işleniyor" ifadelerine yer verdi.

NRA'yı savunan ABD Başkanı Donald Trump ise okullara yönelik saldırıları önlemek için öğretmenlerin silahlandırılması gerektiğini söylemişti.

AP,dpa,rtr/GY,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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