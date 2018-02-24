ABD'de silah lobisine karşı boykot büyüyor

ABD'de geçtiğimiz haftalarda 17 kişinin hayatını kaybettiği Florida'daki okul saldırısının ardından bireysel silahlanmaya karşı başlatılan kampanyalar güçleniyor. Şirketler boykot çağrıları üzerine ülkenin en büyük silah lobisi olan Ulusal Silah Birliği (NRA) ile ilişkilerini kesmeye başladı.

Kayda değer sayıda şirket NRA üyelerine özel indirimlerine son verdi. Bunlar arasında Herz, Avis, Enterprise ve Budget gibi dünya çapında araç kiralama şirketleri de var. Antivirüs yazılımı Norton ile tanınan bilişim şirketi Symantec de boykotta yer aldı.

First National Bank of Omaha da müşterilerden gelen geri bildirimler göz gönüne alınarak NRA markalı kredi kartlarının yenilenmeyeceğini duyurmuştu.

Wyndham ve Best Western gibi otel zincirleri de artık NRA ile ilişkileri olmadığını açıkladı.

NRA üyeleri, sağlık sigortasından şarap kulüplerine kadar NRA'in işbirliği içinde olduğu çok sayıda şirket ve kuruluşun hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabiliyordu.

Sosyal medya üzerinden yayılan NRA'e yönelik boykot çağrıları, bireysel silahlanmanın daha sıkı denetlenmesi talebiyle başlatılmıştı. Kullanıcılar NRA ile ilişkileri olan şirketlere #BoycottNRA (NRA'yı boykot et) etiketiyle mesajlar göndermeye başlamıştı.