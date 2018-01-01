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ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü!

DÜNYA HABERLERİ | 01.01.2018 12:12 | Son Güncelleme 6 dakika önce

Son dakika haberine göre, ABD'nin New Jersey eyaletindeki silahlı saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen bir silahlı saldırıda 4 kişi öldü. Long Branch'ta gerçekleşen saldırı, yetkililer tarafından doğrulanırken, sebebinin henüz bilinmediği söylendi.

Monmouth Savcılığı, "Long Branch'te 4 kişinin ölümüne neden olan cinayetin soruşturması devam ediyor. Halka yönelik bir tehdit olmadığı düşünülüyor" açıklamasında bulundu.

ABD basını, şüphelinin 16 yaşında olduğu, annesi ve büyükannesi de dahil olmak üzere 4 aile üyesini öldürdüğü iddiasında bulundu.

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ABD New Jersey Son dakika

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