ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü!

ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen bir silahlı saldırıda 4 kişi öldü. Long Branch'ta gerçekleşen saldırı, yetkililer tarafından doğrulanırken, sebebinin henüz bilinmediği söylendi.
Monmouth Savcılığı, "Long Branch'te 4 kişinin ölümüne neden olan cinayetin soruşturması devam ediyor. Halka yönelik bir tehdit olmadığı düşünülüyor" açıklamasında bulundu.
ABD basını, şüphelinin 16 yaşında olduğu, annesi ve büyükannesi de dahil olmak üzere 4 aile üyesini öldürdüğü iddiasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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